7 pasos para el look “Latte Makeup”

El latte makeup es una de las nuevas tendencias de la temporada, viral porque utiliza la teoría monocromática para crear un efecto de sofisticación, calidez y bronceado en el maquillaje.

La base de este look es la armonía entre algunos tonos tierra, como los cafés, ambarinos y nudes. Los cuales son asociados por nuestro cerebro con estabilidad, naturalidad y calidez.

A diferencia de otros estilos, el latte makeup utiliza pigmentos con subtonos amarillos y oliva para imitar el brillo de la piel tras un ligero bronceado, pero agrega un acabado cremoso y elegante.

¡Sin tregua en el especial del Día de las Madres! Revive todas las emociones del Sin Palabras

Los 7 pasos definitivos para conseguir el latte makeup

Preparación de piel glowy

El lienzo debe estar profundamente hidratado para que los productos en crema puedan fundirse. Se recomienda usar una prebase iluminadora o un aceite facial ligero. Así se crea una superficie de baja fricción que permite que los bronces se difuminen sin dejar parches.

Base de cobertura ligera

No uses bases de alta cobertura que oculten la textura de tu piel, mejor aplica una traslúcida que deje ver tus imperfecciones sutiles para que la piel respire mejor.

Latte makeup es el nuevo estilo en tendencia|Pinterest

Underpainting con bronceador

Debes aplicar bronceador en crema de forma generosa en pómulos, frente y mandíbula antes o sobre la base muy ligera. Al usar crema, los pigmentos se funden en la piel y logran un degradado.

Ojos en tonos caramelo y espresso

Usa una sombra café medio en todo el párpado móvil y profundiza la línea de las pestañas con un tono café más oscuro.

Rubor nude

Elige un rubor casi del mismo tono que tu bronceador, como un durazno quemado, así mantienes la calidez y monocromía del estilo.

Latte makeup para un estilo sofisticado y cálido|Pinterest

Iluminador dorado o bronce

Aplica el producto en los puntos altos, como pómulos y el arco de cupido. Los tons bronce o dorados harán que se refleje mejor la luz.

Labios latte delineados

Utiliza un lápiz café frío para delinear tus labios y rellena con un labial nude o un gloss transparente, el contraste entre el borde oscuro y claro dará más volumen.

