VIDEO: Mujer metió la pata y se fue ¡hasta el subsuelo! con todo.

En este video se ve que unos hombres le echaban un empujoncito a un coche que probablemente estaba descompuesto. Tal vez se encontraban festejando algo ya que una mujer sostenía un vaso en la mano. Querían tener más espacio así que decidieron sacar el coche del lugar y la mujer que aparece en el video, quiso hacerse la fortachona pero con su vaso en la mano no fue de gran ayuda.

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No contaba que debajo del coche había un hueco y terminó cayendo con todo y el vaso, se puede apreciar cómo los hombres solo se quedaron viendo hacia el hueco y la persona que grababa, no hizo nada al respecto. Esperemos que en otra ocasión que intente ayudar a empujar un coche, sepa bien por donde pisa.