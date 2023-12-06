Camila Valero reaccionó a la pelea de Alejandra Guzmán con la prensa

Camila Valero reacciona a la polémica de su tía, Alejandra Guzmán, quien le aventó el celular a un reportero, debido a que este invadió su espacio físico en el aeropuerto.

Buenos esa es noticia para mí, yo no tenía idea, pero yo creo que es importante, porque ustedes me ayudan, yo los ayudo; entonces, para mí siempre ha sido muy importante llevar una buena relación, ser amable y que ustedes lo sean también

La joven actriz, asegura que su familia cercana está unida a pesar de lo que se rumora en la prensa.

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Hemos intentado que no penetre nuestra relación, porque al final, los medios son una cosa y los chismes son una cosa, pero nosotras tenemos un núcleo bastante fuerte, entonces no hemos permitido que eso nos rompa

Muy bien, muchas gracias. Está recuperándose y es una mujer muy fuerte, para mí es mi familia, a veces me cuesta verlo cómo creo que se ve en el exterior, la Dinastía Pinal, yo lo veo como familia. Obviamente, hay momentos en el que si caigo en cuenta, en que si, ‘ok, esta no es una familia como cualquier otra’, pero yo las veo así, como mi abuela, mi mamá y mi hermana

¿Cuáles fueron las declaraciones de Alejandra Guzmán?

Hace unos días, Alejandra Guzmán fue interceptada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde los reporteros le preguntaron sobre la polémica que vive su familia, con el caso de Mayela Laguna y la paternidad de su hermano, Luis Enrique.

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Sin embargo, la cantante no contestó a las preguntas de los medios presentes, por lo que las cosas se salieron de control y Alejandra Guzmán, pidió respeto a los reporteros.