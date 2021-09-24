Camilo llega con “Mis Manos Tour” al Coloso de Reforma.

El Coloso de Reforma se vestirá de manteles largos el próximo 28 de diciembre con la llegada de Camilo. El cantautor colombiano conquistará uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México son sus éxitos.

Ahora que la industria musical va retomando sus actividades poco a poco, el sudamericano, que actualmente presume ser uno de los mejores exponentes de pop y urbano, se dará cita en la capital del país para conquistar a sus millones de seguidores.

Recuerda, el 28 de diciembre es la cita que tienes con el coach de La Voz Kids para cantar todos los temas que, sin duda, han llegado a tu corazón porque te recuerdan a aquella persona especial, tal como Evaluna lo es para Camilo.

.@CamiloMusica en México por primera vez en el @AuditorioMx 🎤🇲🇽 ¡Los boletos ya están a la venta! Los pueden encontrar en Ticketmaster; https://t.co/7YLn6X8Xyc, o directamente en taquillas del Auditorio Nacional. ¡Corre que se acaban! 😱 pic.twitter.com/kiyGRn5nFg — Westwood Ent. (@WestWoodEntt) September 23, 2021

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Evaluna revela detalles inéditos de su boda con Camilo

Fue en 2018 que Camilo y Evaluna se dieron el "sí" en una ceremonia que no solo unió a familiares y amigos, sino también sirvió para el videclip de la canción "por primera vez". En una dinámica de preguntas y respuestas, la hija de Ricardo Montaner confesó que le hubiera gustado cambiar de aquella ceremonia.

“Le quitaría el celular a todo el mundo”, señaló Evaluna para la sorpresa de sus fans que quedaron atónitos; no obstante, entendieron que un momento así debe ser más privado e íntimo.

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