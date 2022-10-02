Campeón de Survivor México proclama como el ganador a Yusef.

Luego de más de cien días de aventura en las playas de Survivor México, el pasado viernes conocimos al gran ganador del reality más demandante de la televisión mexicana, donde Julián fue el triunfador por la votación de los millones de fans.

Te puede interesar: VIDEO: Así celebró Julián ser el ganador de Survivor México.

A lo largo de la temporada, uno de los momentos más polémicos que se vivió fue la eliminación de Yusef, quien sufrió la alianza de todos los participantes para que fuera eliminado sin la posibilidad de competir con ellos, lo que fue causante de mucha controversia entre los fans.

Durante su estancia en las playas de Survivor México, Yusef se había convertido en el rival a vencer para muchos y era siempre el que sacaba adelante a su equipo, aunque tuvo varios momentos complicados con el robo de la comida y el consumo de la proteína que metió Rogelio, pero para nadie se merecía esa eliminación.

Campeón de Survivor México pone a Yusef como el verdadero ganador.

Tras su eliminación y que el viernes se reveló que Julián era el triunfador de la tercera temporada de Survivor México, Eduardo Urbina, quien se proclamó campeón de la primera temporada del reality le mandó un emotivo mensaje a Yusef por medio de sus redes sociales, donde habló de su eliminación y del honor al momento de competir para ser mejores cada día.

También te puede interesar: Así presumió Nahomi que fue la mejor de Survivor México.