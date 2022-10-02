VIDEO: Así celebró Julián ser el ganador de Survivor México.

El momento más esperado por los millones de fans llegó, el viernes vivimos la gran final de Survivor México, donde los sobrevivientes vieron la culminación de su trabajo de estrategias, alianzas, amistades y traiciones a lo largo de más de cien días de estar sobreviviendo en condiciones extremas.

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Los retos que tuvieron que soportar los finalistas fueron más grandes de lo que se imaginaban, pues por temas de la naturaleza, sobrevivieron al paso de un huracán, por lo que acompañados de Carlos Guerrero ayudaron a la gente que más lo necesitaba.

Julián fue el gran ganador de Survivor México y así celebró.

Los millones de fans que a lo largo de estos meses disfrutaron de todas las aventuras de los sobrevivientes en Survivor México, fueron los que al final con sus votos eligieron al gran ganador de la tercera temporada del reality.

Tras darse a conocer que Julián había sido el ganador de Survivor México, el gran triunfador celebró con sus compañeros y momentos después agradeció por medio de un video a todas las personas que le ayudaron a cumplir su sueño con sus votos y por estar a su lado a lo largo de las 16 semanas que estuvo en las playas más demandantes de la televisión mexicana.

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