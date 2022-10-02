Así presumió Nahomi que fue la mejor en efectividad de Survivor México.

Luego de varias semanas de competencia dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana en la tercera temporada de Survivor México, todos los sobrevivientes tuvieron que demostrar y superar todo lo que les ponían en su camino.

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A lo largo de la tercera temporada los millones de fans de Survivor México, tuvieron la oportunidad de ver la formación de alianzas, amistades, estrategias y grandes traiciones que al final del día los llevaron a la final.

Julián, Kenta y Nahomi, fueron los sobrevivientes que lograron tener un lugar en la semana final, aunque para llegar tuvieron que hacer muchas cosas que no a todos les gustaron y que causaron mucha molestia entre sus compañeros, sobre todo Nahomi, quien tuvo una de las estrategias más polémicas de todo Survivor México.

Nahomi presumió que es la mejor de Survivor México.

Sin duda, Nahomi es una de las participantes más polémicas, pero para muchos era una de las grandes preferidas para ganar la tercera temporada de Survivor México, pues desde su llegada a las playas de República Dominicana demostró ser una de las mejores en cada una de las competencias.

La líder de los Halcones fue una de las mejores, pues cada que iba a salir por un punto, era prácticamente un triunfo para su equipo, aunque no fue la vencedora de Survivor México, pero eso no pone en duda que fue una de las mejores competidoras.

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Tras no ser la ganadora de la tercera temporada, Nahomi presumió por medio de sus redes sociales que durante su participación en Survivor México, fue la mejor en la competencia con un sorprendente porcentaje de efectividad de 55 por ciento, muy por encima de lo que lograron Julián y Kenta con un 45 y 42 por ciento, respectivamente.

