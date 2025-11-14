La Cancillería china urge a Japón a retractarse de sus comentarios sobre la región china de Taiwan

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, urgió el jueves a Japón a corregir y a retirar de inmediato sus comentarios sobre la región china de Taiwan.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, urgió el jueves a Japón a corregir y a retirar de inmediato sus comentarios sobre la región china de Taiwan. De lo contrario, añadió Lin, deberá asumir todas las consecuencias. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, insinuó la posibilidad de una invertención militar en el estrecho de Taiwan.

"Si Japón osa intervenir militarmente en la situación en el estrecho de Taiwan, constituirá un acto de agresión y China responderá con firmeza. China ejercerá su derecho a la autodefensa, otorgado por la Carta de la ONU y el derecho internacional, y a proteger con determinación la soberanía nacional y la integridad territorial. China urge a Japón a reflexionar sobre sus crímenes históricos y a dejar de intervenir de inmediato en los asuntos internos de China, a poner fin a sus acciones provocadoras y a no jugar con fuego en la cuestión de Taiwan. Porque quien juega con fuego se quemará", indicó Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.