La primavera de este 2026 promete traer una explosión de color en el mundo de la belleza y una de las tendencias que va en auge dentro del universo de la manicura son los diseños de uñas inspirados en frutos rojos; Fresas, cerezas, frambuesas y moras no solo destacan por sus tonos vibrantes, también aportan un toque fresco, femenino y elegante que encaja perfectamente con la temporada.

Este tipo de arte en uñas no solo combina colores intensos como el rojo, el vino, el rosa o morados rojizos con detalles delicados que recuerdan a estas frutas, sino que el resultado son diseños llamativos pero al mismo tiempo ideales para quienes buscan una manicura primaveral con personalidad y fuerza.

5 diseños de uñas inspiradas en frutos rojos para lucir en tendencia esta primavera 2026

A continuación, te presentamos 5 diseños de uñas inspirados en frutos rojos que podrían convertirse en tendencia durante esta primavera del 2026.

Uñas con diseño de fresas minimalistas

Optar por uñas con detalles de fresas se ha convertido en una de las propuestas más populares dentro del arte de uñas, pues este diseño suele incluir una base clara o rosa suave sobre la cual se dibujan pequeñas fresas.

Uñas con diseño de fresas minimalistas|Imagen de IA

Uñas color cereza brillante

Sin duda, el rojo cereza es uno de los tonos más emblemáticos de todos los tiempos y esta primavera regresa con intensidad y brillo, pues se puede utilizar en uñas completas o en combinación con acabados tipo gloss, el cual recuerda al brillo natural de esta fruta.

Uñas color cereza brillante

Diseño frambuesa con efecto degradado

Un efecto degradado en tus uñas con tonos en frambuesa y rosa es otra tendencia que va en camino a dominar la temporada, pues este diseño no solo mezcla diferentes tonalidades inesperadas, sino que ofrece una transición suave de color.

Uñas con detalles de mora y glitter

Para el arte en uñas, las moras pueden inspirar diseños más intensos, generalmente en tonos vino o morado oscuro. Algunas variantes de este estilo pueden incorporar pequeñas partículas de glitter con las que se simula el brillo natural de la fruta.

Uñas con detalles de mora y glitter|Imagen de IA

Nail art con mix de frutos rojos

Otra de las tendencias que van en aumento es el “mix de frutos rojos”, en el que cada uña puede incluir un diseño diferente: fresas, cerezas o frambuesas. Este estilo es más creativo y permite experimentar con colores, texturas y formas.

Nail art con mix de frutos rojos|Imagen de IA

Una tendencia fresca para la primavera 2026

Actualmente, los diseños de uñas inspirados en frutos rojos combinan color, creatividad y frescura, aspectos que están dominando las tendencias de belleza de esta primavera 2026.