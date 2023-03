Melissa Galindo acusa a Kalimba de abuso y tocamientos inapropiados.

Kalimba ha vuelto a ponerse en el ojo del huracán luego de que hace algunos días mostrara una mala actitud con una de sus fans que quería tomarse una foto con él; sin embargo, ahora las acusaciones son mayores pues Melissa Galindo reveló que el OV7 la acosó y tocó de forma indebida.

¿Qué fue lo que pasó con Kalimba? A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Galindo denunció que Kalimba la acosó y tocó de forma indebida durante un incómodo encuentro que tuvo con el cantante. Melissa reveló que el hecho tuvo lugar hace tres años cuando Kalimba la invitó a unirse a su disquera, ya que él estaba interesado en firmar contrato con ella para grabar un disco.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Melissa Galindo explicó que accedió a firmar contrato con la disquera del integrante de OV7 y reveló que tuvo una presentación en Monterrey a la que el cantante la invitó para que abriera el espectáculo.

Posteriormente, Kalimba invitó a cenar a Melissa Galindo y demás artistas que habían estado presentes en el show. Pero reveló que la mayoría quería irse de antro, a excepción de ella que pidió que la regresaran a su hotel.

Así mismo, declaró que en aquella ocasión Kalimba estaba borracho y que ella únicamente había bebido un par de martinis. Agregó, que al subirse a la camioneta se sentó detrás del copiloto mientras que Kalimba se puso a un costado de ella, fue ahí cuando presuntamente la tocó de forma indebida.

“Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto’”.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagi… o sea, su mano la recorrió hacia arriba, a mi vagi… y fue como entré en shock, me cerré (las piernas), pero no dije nada, capaz fue sin querer para qué hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, ni al caso de hacer un lío”, confesó Melissa Galindo.

¿Qué sucedió después?

Galindo explicó que después llegó a su hotel y no volvió a pasar nada más porque el día siguiente ella empezó a salir con uno de los bailarines de Kalimba, pero cuando terminó su relación volvió a aparecer el cantante.

La cantante también confesó que durante la pandemia por COVID-19, despertó y vio que tenía varias llamadas de Kalimba y de su mánager, pero al devolverles la llamada, ambos estaban aparentemente en estado de ebriedad, por lo que ella se negó a ir de fiesta con ellos pero después fueron a buscarla a su departamento.

Melissa sacó a ambos de su departamento y accedió a acompañarlos a la fiesta en casa de Kalimba, pero durante el trayecto el cantante volvió a tocarla de la misma forma que la vez pasada.

“Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez movió los dedos y ahí sí me quedé en shock, me volví a cerrar y me fui aterrada a casa”, añadió.

Al llegar a casa de Kalimba, Melissa Galindo intentó irse y pidió un taxi de aplicación, pero el cantante la siguió y le hizo comentarios que la incomodaron: “Me senté en la escalera a pedir el Uber y se acerca para hablar seriamente y me dice: ‘qué rico nos besamos tú y yo, me puse bien caliente’. Y yo: ‘nunca te he besado’. Él me había invitado a estar en un video de él como actriz, pero ese fue antes de que firmara. (Entonces dije:) ‘Yo Melissa nunca te he besado, te besó la actriz. Y me empezó a decir: ‘vamos arriba a una cogi… rápido, nadie se va a enterar, soy negro como te gusta’. (Le respondí:) ‘’¿es en serio?, dime que estás bromeando”.

¿Terminó su contrato con la disquera de Kalimba?

Posteriormente, Galindo llegó a su casa y le pidió a su abogado que deshiciera el contrato con la disquera del cantante. Al final, Melissa declaró que su testimonio es una invitación para que las personas que sufren de acoso y abuso levanten la voz.