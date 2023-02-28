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FOTOS | ¿Selena Gomez sufre acoso cibernético por culpa de Hailey Bieber?

Internautas y fanáticos de Selena Gomez acusan a Hailey Bieber y Kylie Jenner de acoso cibernético a la cantante... Esto fue lo que pasó.

Por: Tv Azteca

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