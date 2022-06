Capi Pérez escuchó en primicia la canción de Christian Nodal a J Balvin.

Nuestro querido Capi Pérez recibió un mensaje de Christian Nodal vía Instagram, quien en exclusiva le mostró la nueva canción que compuso para J Balvin.

J Balvin y Christian Nodal tuvieron un gran pleito en redes sociales.

“Pásame tu número, vas a ser la primera persona en escuchar, pero no grabes ni nada”, fue el mensaje que recibió nuestro conductor de Venga la Alegría por parte del intérprete sonorense.

Se rumora que el tema musical es parecido a un corrido tumbado, donde Christian le “tira” fuertemente al reguetonero colombiano.

“Fue totalmente real, le di mi número a Nodal y en ese momento me hizo una videollamada. Me acaba de mostrar en exclusiva la rola que acaba de escribir. No es nada como se lo imaginan... no lo ven venir... tiene barras Christian Nodal, es un genio, mi máximo respeto”, expresó Capi Pérez en sus historias de Instagram.

Nuestro querido Capi Pérez tuvo primicia de la canción de Nodal dedicada a J Balvin

Como muchas otras personas que han estado esperando la “tiradera” del año, Capi Pérez estuvo actualizando las redes sociales de Nodal cada 5 segundos, y así lo dejó ver con divertidas historias de Instagram.

“Aquí estoy esperando a que salga la rola de Nodal” y " Mira como me traes, ya súbela”, fueron algunos mensajes que escribió el conductor de La Resolana en sus plataformas digitales.

Para sorpresa del comediante, Christian Nodal le mostró la canción que escribió a J Balvin antes que a nadie.

“Que perra emoción”, se puede leer la respuesta del comediante a Christian Nodal en los mensajes privados que compartieron.

Aún no se sabe la fecha de estreno del polémico tema musical, pero se espera que contenga una fuerte letra tras las burlas del reguetonero al nuevo look platinado de Christian Nodal. Por su parte, el sonorense no ha dado más pistas de su próximo hit.

