Carín León arremete en contra de Shakira tras nueva canción.

A pesar del éxito arrollador que ha tenido Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la cual ya hizo historia en la música en español, hay quien afirma que está sobrevalorada y solo es cuestión de morbo por hablar en contra de su ex, Gerard Piqué.

Una de las personas que hizo comentarios de este tipo fue Carín León, quien a través de sus redes sociales se mostró en contra de la polémica y exitosa composición.

¿Qué dijo Carín León sobre la nueva canción de Shakira?

En una entrevista para varios medios de comunicación, Carín León afirmó que el resentimiento de la colombiana y todo lo que le tira a su ex es perjudicial para la música, ya que provoca que el público se interese más en el morbo que en las buenas composiciones.

“Se le ha restado peso a la música y se le ha dado mucho más peso al morbo y siento que la gente, muchas veces, confunde el morbo con la buena música”, expresó.

El intérprete y compositor aclaró que no iba a ser parte de los chistes que se han hecho respecto a la canción, pero no se contuvo y criticó duramente a Shakira, pues tachó el tema como “una falta de respeto a la música”, principalmente por el referente que es la colombiana.

“La música me ha dado todo, entonces para mí es algo muy importante que se le dé el respeto, sobre todo viniendo de referentes tan importantes como esta persona”, sentenció.

Finalmente, el compositor Carín León expresó que descalifica totalmente el hecho de que los cantantes de ahora sólo se preocupen por hacer música pensando sólo en las ganacias o en romper récords, pues con ello, han dejado de lado el verdadero trabajo del artista.

“Yo soy muy partidario de hacer la música que a mí me gusta, que me llena el corazón. Antes busqué mucho tiempo el negocio, busqué llegar a ese lugar, y nunca se dio hasta el momento que empecé a hacer lo que a mí me gustaba, aun pensando que no iba a funcionar”, concluyó.