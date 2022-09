¿Segunda oportunidad? El cariñoso mensaje de Viri a Yusef. (VIDEO)

Survivor México ya conoce a sus tres finalistas, Nahomi, Kenta y Julián, quienes se enfrentarán el próximo viernes 30 de septiembre en punto de las 19:30 horas, a través de las pantallas de Azteca UNO, en lo que promete ser una final de alarido, en la que desgraciadamente no podrá estar Yusef Farah, quien era uno de los rivales a vencer.

¡Yusef Farah se enfrenta al interrogatorio de Martín Farfán!

El ‘León Libanés’ era uno de los sobrevivientes más fuertes de la competencia; sin embargo, Los Otros, Halcones y Jaguares se aliaron para sacarlo de la competencia en lo que fue una jugada maestra que no le permitió a Farah pelar por su permanencia en el reality show de supervivencia.

Yusef demostró su valía y fortaleza durante su estancia, de ahí que todas las tribus se hayan aliado para dejarlo fuera de la jugada. Farah, no solo era uno de los más fuertes de la competencia, sino también uno de los participantes que más seguidores tenían, pero también detractores.

Hace algunas horas, el ‘León Libanés’ publicó un video en su cuenta de Instagram de lo que fue su participación en Survivor México, el cual estuvo acompañado de un audio del Warrior en el que hablaba sobre su salida y la alianza que hicieron todas las tribus para eliminarlo.

“Se unieron para sacar, a mi parecer, al más competitivo de todos, al más fuerte de todos, al que mejor entendía las pruebas, al que más analizaba las pruebas. Yusef era el primero en llegar a la zona de juego para irle echando un vistazo a lo que podía ser la prueba antes de que se les diera la explicación, empezaba a contar los pasos, empezaba a medir las distancias entre un punto y otro.

Te puede interesar: Survivor México: ¿Yusef ya se olvidó de Viridiana?

Era un tipo que miraba las pruebas desde ese aspecto, a diferencia de muchos otros a los cuales, no es que les diera lo mismo, pero no eran tan estratega y Yusef tenía muchas condiciones, muchas facultades, muchas aptitudes al momento de competir y yo creo que de eso el resto de los sobrevivientes se dieron cuenta, que era invencible en las pruebas que dijeron ‘pues es la única manera de quitárnoslo del camino’. Es la única forma que ellos vieron para sacarlo, sí, me queda clarísimo… Matemáticamente encontraron la fórmula, es decir, se unieron para sacar, a mi parecer, al más competitivo de todos, al más fuerte de todos”, se escucha decir al Warrior.

¿Cómo fue la historia de Yusef y Viridiana? Al interior de Survivor México, Yusef tuvo sus quereres con Viridiana, con quien tuvo un aparente gesto de amor que muchos calificaron como una estrategia y que desató un sinfín de críticas. Sin embargo, tal parece que el ‘León Libanés’ se olvidó de todo eso y también de lo que sentía por su compañera de tribu.

Hace unos días, en entrevista con Chisme No Like, confesó que su relación con Viridiana siempre ha sido en un plano amistoso, dejando en claro que nunca pensó en tener una relación con la alpinista.

“Yo a Viridiana la quiero muchísimo, conectamos y vivimos una aventura padrísima en Survivor México”, comentó Farah; sin embargo, Javier Ceriani le recalcó que Viridiana parecía pensar totalmente lo contrario, a lo que el ‘León Libanés’ respondió que no era verdad. “Ambos sabíamos que al regresar nuestras vidas serían distintas”, finalizó.

Pero ahora que Yusef publicó el video ya mencionado en sus redes sociales, Viridiana se hizo presente con un comentario que dejó entrever el gran cariño que siente por su excompañero. “Lo hiciste increíble @yuseffrahch con inteligencia y pasión”.