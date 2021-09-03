¿Carlos Guerrero está dispuesto a participar en Survivor México?

Warrior nos platica sobre su experiencia en “Survivor”.

Carlos Guerrero fue el invitado de lujo este jueves en Ventaneando, quien reveló los detalles de su estancia durante meses en Survivor México.

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Muchas gracias, qué gusto verlos, nos enlazábamos muy seguido, pero nada como estar aquí con ustedes. Nos divertimos mucho, que era la parte importante, a eso íbamos también, pero regresamos con muy buenas experiencias, fue muy enriquecedor, la verdad, de pronto cuando empiezas a recapitular todo lo que pasaste, todo lo que viste, te das cuenta de lo sorprendentes que somos los seres humanos, capaces de adaptarnos a todo

El presentador y narrador de deportes reveló si le gustaría ser uno de los sobrevivientes de Survivor México.

Ser yo uno de ellos, no creo Pati, yo creo que a la semana me echan. Después de que yo conocí la parte cómoda, regresar a casa, bañarte, dormir, tener la cama, techo alimentos, yo creo que no, a las dos semanas yo creo que me echarían

Sin embargo, a su regresó a México hubo varias cosas que llegaron a sorprender al presentador del reality.

Me sorprendió el tráfico, las alergias, el hecho de que Nono, mi perrito, estaba un poco sentido conmigo después de 5 meses, me hizo fiesta 5 minutos y después como si nada hubiera pasado, aparte de que me vio con otros perros allá

Su nuevo proyecto

Apenas regresando y Carlos Guerrero ya tiene un nuevo proyecto, pues empieza la gira de la Selección Mexicana.

Ya nos vamos otra vez porque comienza la gira de la Selección mexicana, hoy aquí en el Estadio Azteca tenemos la transmisión a las 8:30 por Azteca 7, contra Jamaica, el domingo México juega en Costa Rica contra Costa Rica y el miércoles en Panamá contra Panamá. Qué bueno que no deshice las maletas. Siempre he sido la parte viajera, me gusta

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