Giovanni Medina reacciona a la fuga de Larry Ramos, pareja de Ninel Conde.

Giovanni Medina habló sobre la fuga de Larry Ramos, actual marido de Ninel Conde, quien se arrancó el grillete que portaba durante su arresto domiciliario y escapó del lujoso departamento donde vivía.

Esta misma tarde, Ninel Conde tuvo una videollamada con su hijo menor, de la que Giovanni dijo: "Fue una llamada muy breve, muy extraña... Notaba a Ninel muy nerviosa, muy apurada y eso se lo estaba transmitiendo a mi hijo, le pedí a la mediadora que interviniera, pero no fue necesario porque fue muy breve", detalló a Ventaneando.

"Únicamente quiero decirles que para mí en su momento fue muy difícil tener toda esta información, que hoy está confirmada... Únicamente quería proteger a mi hijo, ojalá todo esto salga bien para todos", dijo Giovanni.

"Mis deseos son que ella (Ninel) esté de la mejor manera, siempre apegada conforme a derecho... Es difícil tomar parte, en lo personal hubiera querido que las cosas fueran diferentes; no me hubiera gustado que la mamá de mi hijo, mi expareja, estuviera en esta situación", detalló.

"Deseo que la mamá de mi hijo esté bien, pero también deseo que las cosas se resuelvan apegadas a derecho y que la mamá de mi hijo pueda salir bien librada", insistió.

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Giovanni Ramos dice que Larry Ramos paga consecuencias

Giovanni Ramos opinó que la situación que atraviesa Larry Ramos "es la consecuencia de malas decisiones, el crimen y la ambición desmedida nunca pagan".

"Lo tengo blindado de todo lo que está pasando con su mamá... Es un niño ejemplar... Habrá que darle las bases para que él (niño) sea autosuficiente y pueda responder a esos señalamientos (problemas de Ninel) que no son suyos", agregó el empresario respecto a su hijo.

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