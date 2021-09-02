Andrés García responde de forma contundente al director de la ANDI.

Andrés García estalla contra la Asociación Nacional de Intérpretes.

Tras la fuerte respuesta de la ANDI a la petición de Andrés García, el actor mandó un mensaje contundente a través de nuestras cámaras.

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La obligación de ellos, es saber esto y cobrarlo para eso existe la ANDI, ese es su trabajo, a quien quieren hacer we..., ese es su trabajo. Que no digan ahora que cada actor debe de andar buscando donde están sus cosas, ese es su trabajo, que lo hagan

Sobre los problemas que Andrés García podía tener con su cuenta, el actor respondió lo siguiente:

Aquí hay una confusión, el licenciado López Rosas fue la semana pasada, recuerden que la ANDI no me paga nada los últimos cinco o seis años, él fue la semana pasada a ver qué pasaba con eso, ahora dicen que él fue a ver no sé qué de la cuenta, para mí que está mintiendo el señor José Elías Moreno, porque aparte dicen que yo he cobrado, qué me digan en qué cuenta me lo han depositado y me lo comprueben, no es cuestión de hablar nada más

Vamos a quedar claros, ni necesito limosna y tengo más dinero que él y no soy el primer actor, ojo, han venido muchos actores desde hace dos años a quejarse conmigo que la ANDI no les paga y ahora para que se lo aprenda, vamos al ANDA y yo detrás de ellos en una investigación que vamos a pedir a la Secretaría de Hacienda, una investigación a fondo

Andrés García podría cambiar su testamento

Sobre los posibles compradores para su casa en el Ajusco, el actor revela su enojo y que podría quitar de su testamento a Roberto Palazuelos.

No es cierto eso, a que te refieres, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad… y sé lo digo ya sabes que te quiero mucho, pero olvídate, Andrés García, no te metas en mis cosas, porque ni me está inventando, ni soy un viejito indefenso, los aguacates los tengo muy bien puestos y temperamento también. Como si necesitará que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado, entonces vamos quedando claros el Castillo el único que está autorizado en venderlo, no es Roberto Palazuelos es Andrés López Portillo, hijo de Margarita y mío

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