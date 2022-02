Carlos Rivera responde a las comparaciones con Chayanne.

EXCLUSIVA. ¿Cuál es el secreto detrás del éxito de Carlos Rivera?

Así como Chayanne ha sido considerado el sueño de millones de mujeres, Carlos Rivera ha sido comparado con él porque es el amor imposible de otras tantas.

“Primero agradezco mucho el cariño de la gente, no me gusta compararme con ningún artista, ni quiero ser como ningún artista, eso es algo que tengo claro desde hace muchos años, pero lo del cariño de la gente es lo más bonito que uno puede tener y lo que más agradezco”, aseguró el cantante mexicano.

Para mostrar que es un cantante único, Carlos Rivera ya prepara su disco ‘Leyendas’ en edición de lujo donde incluirá nuevos duetos con Miguel Bosé, Napoleón, entre otros; además está cocinando otro álbum completamente inédito que se lanzará a finales de año.

¿Cuál es el secreto de Carlos Rivera para mantenerse en la cima del éxito?

Por otra parte, Carlos Rivera levanta el telón en el musical ‘José el Soñador’ donde estará presente en esta nueva temporada. En entrevista con Ventaneando, Carlos Rivera reveló cuál ha sido el secreto para mantenerse en la cima del éxito a 13 años de distancia de ser el ganador de La Academia.

“Tratamos de hacer lo que más me apasiona, yo creo que también eso es uno de los grandes secretos de la vida y del triunfo, el éxito se resume en la felicidad que uno tiene, puedes tener muchas cosas y de repente a lo mejor no ser tan feliz como la gente pensaría y cuando haces cosas que te gustan, en mi caso, no sabes la alegría enorme que es”, aseguró el cantante.

“Aquí los esperamos en el estreno de ‘José el Soñador’ este 10 de febrero, durante solo 7 semanas que son 44 funciones, hay bastante para que puedan venir a disfrutarlas”, cerró.

