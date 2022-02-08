Sale a la luz el origen de la ‘pelea’ entre María León y Yuri.

Este lunes recibimos en el foro de Ventaneando a María León, quien nos habló de la polémica que enfrentó en redes sociales con Yuri, luego de que los fans y medios de comunicación tomaran unos mensajes de ambas como una pelea.

Para nosotras, todo lo que planeamos alrededor de la canción, era justo apoyar la sororidad entre mujeres, que es tan importante en la industria, entonces cuando hicimos el video queríamos generar este contraste para resaltar, al final, lo que sucedía que era la unión de estas dos mujeres, que decía: ‘Vamos contra aquellos que nos hacen daño’

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Durante su visita al foro, la sorprendimos con un enlace con su gran amiga y colega Yuri, con quien recientemente estrenó su sencillo Te quedas sin mí.

Gracias, estoy muy contenta Pati, mi queridísima María, gracias por hacer este enlace, sabes que te quiero mucho y estamos contentísimas por este nuevo sencillo que se grabó en Jalisco

Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Definitivamente, ahorita las colaboraciones están de moda y hay que hacer colaboraciones con gente joven, talentosa como María León, que es una chica con mucho empeño, mucha fuerza, mucha disciplina, esas son las personas con los que los ochenteros quieren grabar, gente disciplinada, gente amorosa, gente cariñosa, inteligente

María León revela la forma en que conoció a Yuri

María León, quien este año cumple 20 años de carrera profesional, reveló la forma en que conoció a Yuri en un reality show.

Para mí es un sueño cumplido. Yo conocí a Yuri justo en un reality, donde yo estaba en un grupo de chicas y ella llegó a platicarnos de su vida y me flechó. Sus palabras hicieron eco en mi corazón durante mucho tiempo y se convirtió en mi motivación, en mi estandarte de: ‘Si Yuri vivió esto con su mamá, si fue al Ballet, si hizo todo esto, yo también puedo’. Y no se lo confesé hasta hace poquito porque ya habíamos coincidido, pero me daba pena

María León habla sobre la composición del nuevo sencillo, mismo que fue compuesto por otras mujeres sumamente talentosas.

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