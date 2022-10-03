Carlos Rivera rompe en llanto al recordar a su padre.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez fueron captados el fin de semana por las cámaras de Ventaneando en un concierto que el académico dio en Pachuca, Hidalgo, donde se mostró visiblemente afectado por la muerte de su padre José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez.

Tras el lamentable deceso de su señor padre, Carlos Rivera se dio cita el fin de semana en un Palenque de Pachuca, al cual acudió en compañía de su ahora esposa Cynthia Rodríguez, aunque ninguno de los dos quiso dar declaraciones.

El momento emotivo de la noche llegó cuando cantó “La luna del cielo”, “El hubiera no existe” y “Sería más fácil”, cuando no pudo contener el llanto al recordar a su padre y le agradeció al público por su comprensión.

“Les agradezco en el corazón, de alguna manera yo los acompañaba en momentos de su vida, tanto buenos como malos. Hoy son ustedes quienes me acompañan a mí en el momento más duro que me ha tocado vivir, hace unos días mi papá se fue y se suponía que hoy iba a estar aquí en este concierto que le quedaría cerquita de su casa, que seguro anda por aquí, de eso sí estoy seguro”, dijo Carlos Rivera a los presentes.

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Después de romper en llanto, el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro” deleitó al público con unos sensuales movimientos, incluso, se tomó el tiempo para brindar con unos buenos mezcales.

¿Fue Cynthia Rodríguez a verlo? Como mencionamos al principio, Cynthia Rodríguez acompañó a su esposo, pero no fue la única, ya que también se dio cita el hermano de Carlos, Gonzalo Rivera, ambos no dejaron de corear las canciones del ganador de la tercera generación de La Academia.

Pasadas las 3 de la mañana nuestras cámaras vieron salir a Cynthia, quien se limitó a enviar saludos con la mano, posteriormente, hizo lo propio el hermano del cantante, este último salió encubierto y abordó su camioneta sin dar declaración alguna.

