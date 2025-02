Carlos Rivera impacta con revelación sobre Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera se ha confirmado como uno de los cantantes y artistas más importantes que México tiene en la actualidad, por lo que cualquier cosa que el exintegrante de La Academia haga, normalmente, se vuelve tendencia en redes sociales. Ahora, ha dado a conocer qué es lo que más le gusta hacer con su ya esposa, Cynthia Rodríguez.

Pese a su trabajo como cantante y a la innumerable cantidad de estados y países que ha visitado gracias a su profesión, Carlos Rivera se presenta a sí mismo como un hombre de familia dedicado, hecho que se puede reflejar en las imágenes que Cynthia Rodríguez suele subir en sus plataformas digitales. Pero, ¿qué es lo que más disfrutan hacer como familia?

Carlos Rivera: Esto es lo que más le gusta hacer con Cynthia Rodríguez

Durante una charla en un programa de televisión, Carlos Rivera se abrió y habló un poco sobre su vida íntima, esto considerando que suele ser muy reservado en este tipo de preguntas. En este punto, no tuvo reparo en señalar que algo que le encanta vivir como familia es que Cynthia Rodríguez esté siempre en sus proyectos profesionales, así como en sus eventos y conciertos.

“Me gusta mucho que me acompañen. De hecho, el bebé ya hasta conoce más países que yo. A él (León) le encanta cantar, entonces me ve y empieza solito a cantar, lo hace con la música. Poder ver crecer a mi hijo es una de las cosas más hermosas que me ha tocado vivir”, mencionó el intérprete de melodías como “Recuérdame”, “¿Cómo Pagarte?” y “100 Años”, por citar algunos ejemplos.



¿Cuándo presentarán formalmente a León?

Vale mencionar que, desde que León llegó a este mundo, la pareja ha decidido no mostrar su rostro al considerar que su privacidad es fundamental en este momento de su vida. Por ende, algunos de sus fanáticos esperan con ansias este hecho, pues piensan que Carlos y Cynthia son una de las parejas más populares del momento.