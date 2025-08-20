¿Te cuesta hacer del baño? Esta es la posición correcta para defecar

Existen muchas razones por las cuales no evacuas fácilmente, se puede tratar de estreñimiento, hasta la postura incorrecta que tienes cuando te sientas en el inodoro. La posición correcta para defecar correctamente es sencilla, se recomienda que las rodillas estén a una altura por encima de la cadera y te puedes ayudar con un pequeño banco bajo los pies. Esta postura hará que dejes salida libre de las heces por el recto.

¿Qué hacer para hacer del baño rápido en menos de 10 minutos?

Si no te gusta pasar mucho tiempo en el baño y buscas una manera rápida de hacer tus necesidades, es importante que sigas estos consejos cuando te sientes en el retrete:

Coloca las rodillas por encima de la cadera.

Inclínate hacia adelante y coloca los codos sobre las rodillas.

Abulta tu abdomen y endereza tu columna vertebral.

Utiliza la técnica de respiración profunda para aumentar la presión en el abdomen y empujar hacia abajo.

Tips para aliviar el estreñimiento

A continuación te compartimos algunos consejos para aliviar el estreñimiento. Toma en cuenta que si los aplicas en tu día a día, verás resultados más rápido.

Aumenta el consumo de alimentos con fibra.

Hidrátate adecuadamente y bebe agua simple.

Actividad física: Desde una caminata, hasta una rutina.

Si tienes necesidad del baño, ve inmediatamente.

Consulta a tu médico si el estreñimiento persiste por varios días.

¿Qué dice el color de tus heces sobre tu salud?

El color de tus heces puede decirte mucho sobre tu salud, es por eso que es muy importante que siempre estés alerta, pues podrías encontrar signos para atender algún problema en tu organismo.