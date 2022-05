Familia de Carmen Salinas llora tras ver a la actriz en el cine.

La familia de Carmen Salinas asistieron al estreno de “El Valet”.

Ya son cinco meses de la partida de Carmen Salinas y su recuerdo sigue presente a través del trabajo póstumo de la actriz de la cinta El Valet junto a Eugenio Derbez, quien durante la premiere de la misma, dedicó el filme a la actriz, provocando la nostalgia entre los ahí presentes.

Y quien sin duda no pudo evitar conmoverse fue Carmen Plascencia, nieta de Carmelita Salinas , quien en diversos momentos del filme, derramó algunas lágrimas ante el recuerdo vivido de su abuela.

“No hay palabras para agradecerle a Eugenio el haber cumplido el sueño de mi abuelita... es un honor y es muy conmovedor verla. Saber que nunca se rindió, me inspira y me motiva a seguir adelante. Para los sueños no hay edad y no hay límite. Escuchar su voz y verla... me hizo admirar lo grande que va a ser siempre. Es un privilegio. Mi gratitud a Eugenio Derbez”, declaró.

Familia llora al ver película póstuma de Carmen Salinas

La familia de Carmen Salinas continúa con el proceso del duelo por su partida, pero este jueves recibieron un bálsamo al corazón al acudir en su honor a la premiere de El Valet, último proyecto en el que participó de la mano de Eugenio Derbez.

“Ahorita vengo muy conmovido, la verdad. No sé, las lágrimas no las puedo evitar, son sentimientos encontrados. Me siento muy orgulloso de estar aquí. Ella está hermosa en esta película, se comió la película”, dijo su sobrino Gustavo Briones.

Gustavo agradeció las atenciones que Eugenio Derbez tuvo por su tía en los últimos días de su vida.

"Él me propuso mandar un avión y que la trasladaramos, pero los doctores no le veían el caso”, continuó.

Por último, el sobrino de la actriz niega rivalidades en la familia por la herencia de Carmen Salinas, por lo que prefieren hacer caso omiso de las críticas.

