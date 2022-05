Chiquis Rivera sufrió depresión tras separación de Lorenzo Méndez.

Chiquis Rivera contó los detalles de su nuevo disco a Ventaneando.

Nuestra querida Pati Chapoy entrevistó a Chiquis Rivera esta tarde, quien habló de su reciente disco titulado Abeja Reina que cuenta algunos detalles de su vida personal.

“Todas las experiencias me han enseñando cómo es la vida y qué es lo que quiero cambiar. Me separé durante la pandemia, me entró una depre fuerte, pero aprendí de eso y le doy gracias a Dios. Yo no quería levantarme de la cama, comí de más, no me quería peinar, maquillar, estaba sola... siempre estuvieron mis hermanos y para mí son todo”, dijo la cantante sobre su separación de Lorenzo Méndez.

Chiquis Rivera confesó que tomó terapia para superar su ruptura y que se refugió en la música, misma que le ha dado múltiples satisfacciones.

Chiquis Rivera estrena romance

La intérprete de Paloma Blanca reveló que inició una nueva relación sentimental, y por si fuera poco, no descarta convertirse en mamá una vez que termine sus giras.

“Ahorita sí tengo novio actual, estamos bien, él respeta lo que hago y es lo único que necesito en mi vida. Estoy bien, pero ahorita también estoy casada con mi disco. Él tomó la portada del disco, talentoso muchacho”, declaró.

Y sobre las críticas a su cuerpo esto comentó.

Quiero ser un ejemplo. Soy una mujer curvy, pero también me siento guapa. Se trata de cómo nos sentimos por dentro y cómo brillamos por fuera. Me encanta saber que soy un ejemplo

Por último, Chiquis Rivera tocó el tema del testamento de su mamá Jenni Rivera, pues esta última no le dejó bienes.

“Le diría a mi mamá que ‘gracias que me dejó fuera de la herencia’ porque me ayudó a trabajar más, a apreciar el dinero, a ganarme lo mío y eso se siente bonito. Me dejó fuera de la herencia, pero la herencia más grande son mis hermanos. La quiero mucho. Mi mamá está orgullosa porque no me di por vencida y porque seguí adelante”, concluyó.

