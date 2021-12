Daniela Parra prepara la Navidad para su padre Héctor “N” en prisión.

EXCLUSIVA. Daniela Parra pide vacunas de COVID para los reclusos.

Siempre al pendiente de todo lo que necesita su padre Héctor “N” en prisión, Daniela Parra se encargará de preparar y llevarle su cena navideña en esta especial fecha.

“Le voy a llevar todo lo que le gusta de Navidad, la cena de Navidad, por supuesto que es un plan, claro que sí. Justamente soy yo la encargada de todo, de hacerle el super, de comprarle las cosas que necesita, de llevárselas, de traerlas, de todo, a mí me cayó todo el peso”, explicó a Ventaneando.

Daniela Parra pide que cumplan esquema de vacunación de los reos

En otros temas, Daniela Parra pide que cumplan con el esquema de vacunación de los reos en prisión, pues solo les han aplicado una sola dosis de la inmunización contra el COVID-19.

“Es un tema que involucra no solo a mi papá, sino a todos los que están ahí porque no hay sana distancia para nada. Tengo entendido que la primera dosis ya se las pusieron a todos, mi papá entró con la primera dosis, aquí afuera ya vamos para la tercera y allá adentro no pasa nada”, dijo la joven.

