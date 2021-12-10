Daniela Berriel retomará demanda contra Eduardo Ojeda.

¿Qué es lo que está pasando con la denuncia hecha por Daniela Berriel?

Daniela Berriel confirmó que la denuncia que interpuso en contra de Eduardo Ojeda por presunta violación y que fue desestimada por las autoridades de Guerrero, retomará su curso el próximo año, ofreciendo como principal prueba el testimonio del actor español Gonzalo Peña, quien por cierto sigue prófugo, pues la orden de aprehensión en su contra sigue vigente.

Recuérdese que la actriz denunció haber sido abusada a principios de enero de 2020 en un viaje a Acapulco cuando era pareja de Peña. Él y Eduardo le habían propuesto hacer un trío sexual; contó que estando dormida, fue abusada por Ojeda y Gonzalo no hizo nada para evitarlo.

Yo creo que en marzo. Es un periodo más largo, pero de que sigue en pie y todo va caminando muy bien, va caminando muy bien

Retomaremos que el juez dejó en libertad a Eduardo injustamente, dando pruebas y argumentos, que vea la perspectiva de género porque mi proceso no se ha llevado con perspectiva de género. Eso es lo importante, que se vea con los ojos de las mujeres

Te puede interesar: Juan Rivera desmiente desfalco en las cuentas de Jenni Rivera.

Daniela Berriel asegura que Gonzalo está prófugo de la justicia

La actriz alerta que tiene pruebas suficientes para retomar la denuncia en contra de Eduardo Ojeda.

Ahora sí todas las pruebas, mis testigos, principalmente Gonzalo y todo esto. Todavía hay una orden de aprehensión en contra de Gonzalo; yo no sé dónde está, otra vez desapareció de redes sociales. Está prófugo

Legalmente funciona el video, todo funciona, entonces sí, sí, sí, la declaración ya está

Daniela también confía en retomar su carrera como actriz en el 2022.

Estoy emocionada porque ya estoy casteando con energía y fuerza. Eso es lo más importante, que estuviera fuerte y emocionalmente bien. Trabajé en eso porque este año no me sentía capacitada

También te puede interesar: Filtran FOTOS de Jaime Camil caracterizado como Vicente Fernández.

