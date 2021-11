Estas son las tragedias que han marcado la vida de Carmen Salinas.

Carmen Salinas se encuentra hospitalizada y en terapia intensiva, según subraya un comunicado oficial enviado por los familiares de la actriz.

Carmen Salinas es una de las actrices más queridas del espectáculo

Carmen Salinas está muy triste por la muerte de Manuel “El Loco” Valdés y la mamá de Itatí Cantoral.

Seres queridos de la artista actualizarán su estado de salud en las siguientes horas; sin embargo por lo pronto será atendida por médicos especialistas.

La vida de Carmen Salinas ha estado marcada por contundentes sucesos más allá de su estado de salud, entre los que destacan separaciones, abortos y la muerte de seres queridos.

Recordamos las tragedias en la vida de Carmen Salinas

Carmen Salinas perdió a su hijo Pedro Ernesto Plascencia Salinas, quien nació en 1956 y murió en 1994. El joven falleció de cáncer, por lo que la artista se sinceró sobre su pérdida hace unos años en un medio de comunicación.

“Me dijo que se quería suicidar, no aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia, había un amigo de él, músico, lo tenía agarrado de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: ‘Carmelita, ya se fue Pedrito’, caí al suelo desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo”, expresó.

Carmen Salinas tuvo 5 abortos; sin embargo uno de sus hijos murió en sus brazos. La artista de 82 años alcanzó a bautizar al bebé con el nombre de Jesús.

“Tuve la desgracia de tener 5 abortos. Yo lloraba mucho y era una tragedia que no los pudiera retener. Aborté uno de siete meses, quería revivir a mi hijo y les decía que me trajeran botellas de agua caliente, pero no sabía que tenía que quitarle flemas, meterlo en una incubadora; lo vi morir”, subrayó en su momento para Imagen Televisión.

En su momento, Carmen Salinas quería quitarse la vida cuando su suegra y cuñadas deseaban quitarle a su hija.

“Empecé a desesperarme y a asustarme porque me iban a quitar a mi niña. Me entró una desesperación y busque unas tijeras para enterrármelas para acabar con mi vida porque me querían quitar a mi hija”, expresó la artista quien afortunadamente no arremetió contra su vida.

