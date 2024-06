Esta es la indirecta que Carolina Ross le envió a Christian Nodal tras borrarla de su vida por Ángela Aguilar

Christian Nodal y Carolina Ross eran hasta hace poco grandes amigos; sin embargo, las cosas han cambiado y mucho podría deberse a Ángela Aguilar, pues se especula que el sonorense dejó de seguir en redes a la cantante por culpa de su actual novia.

¿Christian Nodal dejó de seguir a Carolina Ross? En una entrevista con Érika González, Carolina Ross reveló que Christian Nodal dejó de seguirla en Instagram, lo que desató infinidad de rumores asegurando que Ángela Aguilar fue la culpable.

La compositora sinaloense de 28 años dijo haberse sorprendido al descubrir que su amigo Christian Nodal dejó de seguirla en Instagram y en lugar de ponerse a investigar, prefiere quedarse con los buenos momentos de su amistad. “O sea, de pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía, y yo dije: ‘ah, pues pasó algo’, y ya”, aseguró Carolina Ross.

“¿Para qué averiguar? Yo me quedo con la buena imagen de que me invitó a cantar con él en Las Vegas, me invitó a su Auditorio Nacional, al Auditorio Telemex en Guadalajara, ha sido un buen amigo. El hecho de que me comparta su escenario no lo hace cualquiera, y yo creo que así está bien, yo tengo esa imagen de él”, agregó.

¿Carolina Ross le mandó una indirecta a Nodal?

Después de revelar que el intérprete de “Botella Tras Botella”, “Adiós Amor”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Ya Pedo Quién Sabe”, “Vivo en 6” y “Cumbión Dolido”, entre otras, la dejó de seguir en Instagram, Carolina Ross le mandó una indirecta.

A través de su cuenta de Threads, Carolina Ross compartió un misterioso mensaje que sus fans y los de Christian Nodal asumieron como una indirecta para el actual novio de Ángela Aguilar.

“Y recuerden hermanas, si él quisiera, él podría”, publicó la cantante de 26 años en su red social, aunque no etiquetó ni mencionó a nadie en especial muchos aseguraron que llevaba dedicatoria para Christian Nodal.

