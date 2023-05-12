Casa heredada por hijos de Mariana Levy no ha pagado mantenimiento en años.

Hace unos días en entrevista exclusiva para Ventaneando, Talina Fernández reveló que sus tres nietos: María, Paula y José Emilio, finalmente podrían recibir la herencia que su madre, Mariana Levy, les dejó, puesto que éste último ya alcanzó la mayoría de edad.

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¿Cuál es la vivienda de Mariana Levy que tiene deudas? Entre los bienes, por cierto, se encuentra una casa ubicada en un fraccionamiento del estado de Morelos, la cual fue habitada por José María Fernández ‘El Pirru’, padre de Paula y José Emilio, desde hace años.





Sin embargo, el mantenimiento de la propiedad no se ha pagado durante varios años y actualmente la deuda asciende a más de medio millón de pesos, cifra que los hijos de la finada actriz tendrían que saldar en cuanto tomen posesión de la propiedad.

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¿Qué dicen los documentos de la casa?

Ventaneando tuvo acceso a un estado de cuenta que indica la cantidad exacta a pagar y en donde el nombre de Mariana Levy sigue apareciendo entre la lista de vecinos morosos.

En el documento se muestra que no se cubrió el pago del mantenimiento del mes de abril del presente año, que son 18 mil 80 pesos, una cuota extraordinaria de otros 13 mil pesos y, además que la deuda de 532 mil 415 pesos, de años anteriores, sigue pendiente.

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La deuda total corresponde a mantenimiento, agua, jardinería, personal de seguridad y mantenimiento del pozo profundo, limpieza de terrenos baldíos, cambio de luminarias y la instalación de cámaras de seguridad, lo cual sigue evidenciando que ‘El Pirru’ ha vivido a costa de Mariana y de sus propios hijos desde hace muchos años.