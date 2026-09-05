¿Hospitalizaron a Jorge Ortiz de Pinedo? Esto se sabe

Recientemente, Jorge Ortiz de Pinedo volvió a ser tendencia después de que se comenzara a viralizar su estado de salud y una supuesta nueva hospitalización. No obstante, se ha dado a conocer que el cómico mexicano acudió a llevarse a cabo estudios médicos en donde fue sometido a una angioplastia y posteriormente aseguró encontrarse bien.

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¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Jorge Ortiz hoy 3 de septiembre del 2026?

De acuerdo con lo que se ha comenzado a conversar dentro de la comunidad digital, el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo se encuentra estable y fuera de peligro, esto tras haberse dado a conocer que supuestamente habría sido hospitalizado de nueva cuenta. No obstante, ya salió del hospital y se encuentra en recuperación.

De acuerdo con lo que ha revelado, el actor de 78 años experimentó un mareo inusual durante un viaje a Monterrey, lo que lo llevó a acudir de emergencia a urgencias. Tras diversos estudios, se le detectó una arteria obstruida al 90%, por lo que tuvo que someterse a una angioplastia de emergencia para liberar el flujo sanguíneo y prevenir el ataque al miocardio.

¿A qué se dedica actualmente Jorge Ortiz de Pinedo?

Con más de 60 años de trayectoria, el actor Jorge Ortiz de Pinedo se dedica actualmente a la producción, dirección y escritura de proyectos de comedia y entretenimiento. Así mismo, se ha reportado que el cómico se mantiene de manera esporádica en la actuación, esto a pesar de tener que enfrentar diversos problemas de salud pulmonar, lo que lo ha llevado a usar oxígeno suplementario de manera obligatoria.

Es importante comentar que, dentro de sus últimas apariciones profesionales, Jorge Ortiz de Pinedo ha aparecido tanto en Ciudad de México como en Monterrey dentro de televisión nacional, además de mantener una activa faceta como productor ejecutivo de varios proyectos en ambas ciudades.