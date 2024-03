Eduardo “N” no recibió prisión preventiva en la primera audiencia del caso de Elisa Vicedo

Después de 6 largos años, este miércoles se llevó a cabo la reposición de la audiencia inicial en el proceso que, por violación agravada interpuso en 2018 Elisa Vicedo en contra de Eduardo “N”.

Carmen Olvera, abogada de la joven actriz, explicó lo ocurrido durante la audiencia y la razón por la cual Eduardo “N”, no recibió prisión preventiva, a pesar de que el delito por el que es acusado lo amerita.

¿Qué dijo la abogada de Elisa Vicedo?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Carmen Olvera reveló que: “El juez resolvió que la Fiscalía no pudo acreditar el no arraigo, es decir que, él tiene 24 años ya viviendo aquí en el país, ya tiene nacionalidad mexicana, por lo tanto no había el riesgo de que pudiera extraerse de la justicia, además de que la víctima, no vive en este país”.

“Al juez se le hizo mención que existió esa carpeta de investigación por las lesiones que sufrió Elisa en el Parque Hundido, pero el juez manifestó claramente que era ya un proceso que se había terminado, que se le reparó el daño con consentimiento de la víctima, por lo tanto no se iba a tomar en cuenta para poder ver la necesidad de cautela o en su defecto, el riesgo que tenía la víctima”, agregó la abogada de Elisa Vicedo.

La letrada recordó que Elisa Vicedo salió del país, porque recibió amenazas, además de que las lesiones que recibió fueron posteriores al hecho de la violación.

Son cosas que tenemos que pasar en el juicio y tenemos que comprobar, tanto en la Fiscalía para poder solicitar, que ojalá sea prisión preventiva justificada

¿Por qué Elisa Vicedo no fue a la audiencia? Al preguntarle por qué Elisa Vicedo no acudió a la audiencia, Carmen Olvera señaló que “Elisa se encuentra en tratamientos médicos, por lo tanto no es para ella psicológicamente y psiquiátricamente bueno, está en una situación realmente delicada, entonces por eso no acudió”.



¿Qué dijo Eduardo “N”?

Por su parte, Eduardo “N” decidió no emitir ninguna declaración. “Va a hablar a través de mí”, dijo su abogado y aseguró que su representado no puede hablar “porque hay que tratar el principio de presunción de inocencia y tiene el derecho de guardar silencio”.

Elisa Vicedo fue violada un 20 de marzo de 2016 a la 1:30 de la tarde. En aquel entonces, la actriz tenía una relación laboral con Eduardo “N”. A 8 años del ataque y 6 de haber interpuesto una denuncia en la FGJCDMX, Ventaneando hace un recuento del caso que evidencia las deficiencias del sistema de justicia de nuestro país.

Tras la denuncia, Elisa Vicedo fue sometida a un sinfín de pruebas periciales para poder determinar el daño físico y psicológico de la agresión sexual.

“Yo estuve 72 horas en el ‘Búnker’ haciendo exámenes psicológicos y un día entero haciendo exámenes legistas y eso no se lo deseo, de verdad a nadie, porque el ‘Búnker’ es horrible”, dijo en su momento Elisa Vicedo.