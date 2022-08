Debut de Catalina en Los Otros deja divertidos memes.

Luego del anuncio de una nueva tribu en Survivor México, todos los participantes quedaron sorprendidos ante el regreso de Catalina.

Catalina rompe en llanto por los reclamos de Gabo en Survivor México.

Catalina, Saadi, Kenta y Julián conforman Los Otros, equipo representado por una bandana color negra y el logo de una calavera.

Este misma noche, Los Otros debutaron en su primer juego como nueva tribu, compitiendo para ganar salmón y un delicioso pastel de chocolate.

“Tengo una nueva oportunidad, soy la primera ficha de una nueva tribu”, dijo Catalina tras su regreso a Survivor México.

Te puede interesar: Survivor México: Catalina regresa para liderar la tribu Los Otros.

Catalina se lleva los memes esta noche

Los Otros iniciaron con el pie derecho su debut como nueva tribu, pues ganaron la primera prueba a pesar de ser subestimados por Jaguares y Halcones.

Catalina, quien ha sido una de las más polémicas de la temporada, se llevó los memes más divertidos de la noche al demostrar su destreza en la competencia.

“Quiero que los Jaguares entiendan que su estrategia de rezagar no funciona. No pueden tratar mal a las personas o desecharlas. Es un comportamiento de equipo”, dijo Catalina sobre el supuesto rechazo que vivió en la Tribu Jaguar.

Y es que, Los Otros mandaron a la Tribu Jaguar sin ningún punto a su refugio, cosa que molestó a Yusef.

Sin embargo, Julián adelantó que no son un equipo débil y que están a punto de reinar en Survivor México: “La semana amarilla se manchó con esta tinta negra. Seremos la piedrita para incomodar a todos”, comentó.

Al final de la competencia, Catalina rompió en llanto por esta segunda oportunidad en su nueva tribu y confesó que se siente renovada: “Yo misma me hice daño al no creer en mí, pero no me va a volver a pasar”.

Pese a todo, Catalina acaparó los memes más divertidos de la noche y así le dieron la bienvenida a Los Otros.

También te puede interesar: Catalina se convierte en la eliminada de Survivor México.

Yo viendo a Catalina estar en un equipo donde no la tratan como basura: #InmuneEnSurvivor pic.twitter.com/3FlE1POUVV — Navi-ki Lake (@navi_lake) August 5, 2022

Bien por LOS OTROS y la reinota Cata y mi amor Kenta que comerán salmón y pastelito. #InmuneEnSurvivor pic.twitter.com/8eqlTgGgYs — M (@Madonnambition) August 5, 2022

Maldita sea se me va salir el corazoooooon #InmuneEnSurvivor pic.twitter.com/qdJttVpZIO — LOSOTROS☠️🖤 (@LuisAra85694342) August 5, 2022