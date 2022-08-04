Survivor México: Catalina regresa para liderar la tribu Los Otros.

En Survivor México ningún día es igual, pues esta noche todos los sobrevivientes fueron convocados a un Concejo Tribal extraordinario para conocer el rumbo de la competencia.

Recordemos que Kenta y Julián fueron separados de sus respectivas tribus, aunque todos los participantes no tardaron en descubir la razón: "Se encuentran en un lugar de esta inhóspita naturaleza", expresó Warrior a todos los concursantes.

Los concursantes se dijeron con un sentimiento de incertidumbre, pero la espera llegó a su final con el anuncio de Warrior que cambió el rumbo de Survivor México.

Te puede interesar: Survivor México: Jacky Ramírez responde a las burlas de Gabo Cuevas.

Este es el sorprendente cambio que llega a Survivor México

Catalina y Ale Saadi regresaron a Survivor México para unirse a las filas de una nueva tribu llamada Los Otros. Las participantes se reencontraron en la naturaleza y juntas iniciaron un nuevo rumbo tras esta segunda oportunidad.

Julián, Kenta, Catalina y Ale Saadi se colocaron una bandana negra para formar el equipo de Los Otros, momento que dejó con la boca abierta a todos los sobrevivientes.

"Ha nacido una nueva tribu, Halcones y Jaguares tendrán una nueva tribu rival. Survivor nos sorprende con vuelcos inesperados", dijo nuestro conductor en la ceremonia.

Tras ser despojada de su tótem, Ale Saadi se dijo lista para enfrentar a cada uno de sus rivales: "Vengo con otra mentalidad, a ser escuchada y sin miedo a no agradarle a la gente".

Por su parte, Kenta se dijo amante de los cambios a pesar del sentimentalismo por abandonar su antigua Tribu Halcón.

Una de las participantes que más dio de qué hablar dentro de Los Otros fue Catalina, quien se dijo lista para aprovechar esta segunda oportunidad tras las múltiples polémicas que protagonizó en la Tribu Jaguar.

Los Otros tendrán una semana de inmunidad tras ser un equipo recién formado.

También te puede interesar: Survivor México: El contundente mensaje de Jacky a sus compañeros y rivales.