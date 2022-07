Catalina se convierte en la eliminada de Survivor México.

Todos los participantes de Survivor México salieron a competir por el collar de inmunidad grupal este día, pues ninguna tribu quería enfrentarse al Juego de la Extinción.

Gabo Cuevas enfrenta a Catailna por llamarlo mentiroso Survivor.

Sin embargo, Kenta y Christian no tuvieron que preocuparse, pues llegaron inmunes al Concejo Tribal de este viernes.

Por su parte, Catalina y Karim quedaron instalados en el duelo de eliminación de este día, pues por votación de todos sus compañeros fueron enviados al exilio.

Este viernes se vivió con los sentimientos a flor de piel, pues Fátima tuvo que abandonar Survivor México tras una lesión en la rodilla.

Por si fuera poco, la Tribu Jaguar perdió el duelo por el collar de inmunidad grupal, por lo que todos los participantes tuvieron que votar por una participante para mandarlo al Juego de la Extinción.

Te puede interesar: VIDEO: Gabo y Catalina se pelean tras polémica con el alacrán.

Catalina apagó su fuego en Survivor México

Tras una tensa votación, la Tribu Jaguar mandó a Ale Saadi a jugar por su estadía, pues ha tenido múltiples críticas por esconder el tótem.

Karim y Saadi lograron permanecer en Survivor México, mientras que Catalina quedó eliminada tras una polémica participación en nuestro reality show.

Y es que Catalina tuvo problemas para adaptarse a su tribu, pues desde el día uno tuvo roces con Gabo Cuevas y con más concursantes.

“Yo soy una persona muy positiva, si me quedo o me voy será para aportar. Me siento segura y estoy feliz”, dijo la productora antes de abandonar la competencia.

Warrior dio algunos anuncios importantes esta noche, incluyendo que se acaban los exilios y que la fusión de tribus está muy cerca.

Tras ganar la primera prueba, Karim tuvo la oportunidad de elegir cambiarse de tribu, pero el sobreviviente eligió quedarse con su equipo: “No es momento de estar con Jaguares, podría restar en vez de sumar”.

También te puede interesar: VIDEO: Nahomi se pelea con Javier Ceriani tras llamarla bruja.