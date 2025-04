Así reaccionó Cazzu al saber que Ángela Aguilar estará cerca de su hija Inti

Recientemente se dio a conocer que supuestamente Cazzu había pedido que cuando su expareja Christian Nodal estuviera con Inti, la hija de los dos cantantes, Ángela Aguilar no debería estar presente. Sin embargo, la argentina salió a aclarar toda esta noticia.

Fue durante un encuentro con un reportero de programa de espectáculos “LAM” que Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante argentina, habló sobre si tiene o no problema de que Ángela Aguilar, la ahora esposa de Nodal, pueda convivir con la pequeña Inti y su respuesta sorprendió a todos.

Programa 01 de abril 2025 Parte 2 | ¿Se cumplió el Récord VLA? [VIDEO] Además, nos divertimos en grande con las respuestas de los conductores en el Ultimátum, y con sus actuaciones en el Sin Palabras. ¡No te los puedes perder!

“No se si leíste la noticias de que ibas a pedir que cuando Nodal esté con Inti, no esté con Ángela Aguilar ”, fue cuestionada Cazzu, a lo que ella de inmediato respondió lo siguiente: “Nunca hubo ni existieron esas conversaciones legales”, confesó.

En este sentido, aseguró que su relación con el sonorense es buena ya que ambos buscan el bienestar de Inti: “Nosotros tenemos una relación totalmente formal como tiene que ser por el bien de nuestra hija”, explicó.

Te puede interesar: Ángela Aguilar no quiere que Christian Nodal vea a su hija Inti

¿Cazzu no tolera a Ángela Aguilar?

En esa misma conversación, Cazzu habló directamente, y por primera vez, sobre Ángela. De acuerdo con sus declaraciones, no tiene nada en contra de la intérprete de “Abrázame": “Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos”, dijo.

¿Cazzu le dedicó “Con Otra” a Ángela Aguiar?

Respecto a si le dedicó su más reciente canción “Con Otra” a Ángela Aguilar, la ‘Nena Trampa’ dijo: “La música siempre está inspirada en algo, pero bueno, al final siempre es una fantasía”. Esta declaración dejó entrever que, si bien no es una canción directa para la menor de la dinastía Aguilar, sí está inspirada en toda esa novela: “Hay que saber desde donde crear”, añadió entre risas.