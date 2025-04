Cazzu habla sobre Ángela Aguilar y aclara situación con Christian Nodal

El nombre de Cazzu se volvió tendencia una vez más. Y es que, la cantante argentina ha decidido hablar sobre su situación legal con Christian Nodal . Sin embargo, lo que generó más polémica entre los fans fue cuando la ‘Nena Trampa’ expresó su opinión respecto a Ángela Aguilar.

¿Cuál es la situación legal entre Cazzu y Christian Nodal?

Para poner un poco de contexto, es importante recordar que, de acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, Cazzu podría demandar a Christian Nodal dado que este le ha entregado el dinero correspondiente a la manutención de la pequeña hija Inti a través de dinero en efectivo y no mediante transferencias o depósitos. En este sentido, no habría una forma en cómo demostrar que el mexicano realmente está otorgando la manutención.

Ahora, la misma intérprete de “Jefa”, “Isla Velde” y “Yo Yo y Yo”, salió a aclarar dicha noticia. En una beve entrevista con un reportero del programa “LAM”, Cazzu reveló que su relación con Nodal se encuentra bien: “Nosotros tenemos una relación totalmente formal como tiene que ser por el bien de nuestra hija (…) Estamos de acuerdo, esas son cosas que se mantienen en lo privado porque están bien, Inti está bien”, contó.

¿Qué dijo Cazzu sobre Ángela Aguilar?

Posteriormente, Julieta fue cuestionada sobre Ángela Aguilar y sus recientes declaraciones: “Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos y de hecho me encanta, si son felices me encanta”, aseguró. Además, respecto a la canción “Con Otra” confesó que no tiene ninguna dedicatoria y que, aunque toda música está inspirado en algo o alguien, al final son fantasía: “Hay que saber desde donde crear”, expresó.

