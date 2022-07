Cazzu defiende a Christian Nodal de sus haters.

¿Nodal ya presentó a Cazzu con su familia?

Mucho se ha especulado en torno a los cantantes, uno de los rumores va en torno a que el sonorense ya habría presentado a Cazzu con sus papás.



“Christian está perdidamente enamorado, parece ser que ya cambió a Belinda, tan es así, que ahora que fue el cumpleaños de su hermanita, Christian les presentó por videollamada a sus parientes a su nueva mujer, que él está enamoradísimo. No sabemos cuánto va a durar, pero al parecer, ahora sí es la buena”, dijo la periodista Elisa Beristain de Chisme No Like.