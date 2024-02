Esta es la indirecta que Cazzu le envió a Belinda en San Valentín

El 14 de febrero, también conocido como Día de San Valentín, transcurrió con mucha normalidad para muchos famosos, aunque todo parece indicar que Cazzu aprovechó esta celebración para enviarle una indirecta a la ex de Christian Nodal, Belinda.

Después del revuelo que ha causado “Cactus”, el nuevo sencillo de Belinda que marca su regreso a la música después de una década de no sacar nada nuevo, Cazzu no ha perdido oportunidad para enviarle uno que otro mensajito a la cantante española.

Martha asegura que su expareja arruinó su vida por completo [VIDEO] Martha está segura de que su relación con su expareja hizo que ella perdiera su dignidad y llegó a temer por su vida. También aclara que su ex arruinó su vida.

¿Cuáles son las referencias a Christian Nodal?

El estreno “Cactus” de inmediato se hizo viral, pues contiene múltiples referencias y dedicatorias para sus relaciones pasadas, principalmente la que sostuvo con el intérprete de “Botella tras botella”, “Vivo en el 6”, “Cumbión dolido”, “Ya no somos ni seremos”, entre otras.

Te puede interesar: ¿Otra tiradera contra Nodal? Belinda estaría preparando nueva canción

Para empezar, el tema lleva por nombre “Cactus”, una de las plantas favoritas del cantautor sonorense, incluso es una de las que más utiliza. Lo que más llamó la atención, fue un extracto del video, donde aparece un hombre tatuándose unos ojos en el pecho, así como la letra “B” en la espalda, tal como lo hiciera Nodal previo a su rompimiento. También, aparece un hombre luciendo un sombrero similar al del cantante, además de que la letra contiene muchas referencias hacia su ex.

¿Cuál fue la indirecta de Cazzu a Belinda?

La cantante argentina de 30 años utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extraño mensaje que hace alusión a su tema “C14torce”, aunque muchos aseguraron que llevaba dedicatoria especial para Belinda.

“En un presente donde hay gente que hace cualquier ridiculez por ser viral, me gusta acordarme de ‘C14torce’. Tatuado en sus pieles y en la mía por 100pre y cumpliendo 7 años de su primera edición”, publicó Julieta Emilia Cazzuchelli.

Te puede interesar: Así ignora Christian Nodal a Belinda tras tiradera en “Cactus”

“El año pasado no les di un 14 xq mi vida se descontroló y este año hice canciones pero me di cuenta que ninguna llegaba a ser merecedora de su regreso. No pierdan las esperanzas conmigo. Feliz C14TORCE mi gente. Musicalicen este día con las 5 canciones que ya existen y están todas juntas en el show en vivo que les dejé en YouTube”, añadió.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Esta publicación desató infinidad de comentarios en redes sociales, pues mientras algunos apoyaron a Cazzu, hubo quienes le pidieron no compararse con Belinda y no defender a Christian Nodal por sus relaciones pasadas.

“Te amo Cazzu, porfa, no te compres pleitos de Nodal”, “¿Y esa indirecta para quién es?”, “Lo que se viene”, fueron tan solo algunos comentarios de los internautas.

También te puede interesar: Cazzu envía indirecta a Belinda: Esta foto lo comprueba