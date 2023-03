Cazzu explota tras preguntas sobre “Sapito”, tema de Belinda.

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli han dado mucho de qué hablar desde que confirmaron su romance; sin embargo, la cantante argentina recientemente explotó contra los medios de comunicación después de que le preguntaran por “Sapito”, tema de Belinda.

¡Nos divertimos ayudándole a Christian Nodal a cambiar de tatuaje!

¿Cazzu está embarazada? En un reciente encuentro con los medios, la ‘Nena Trampa’ fue cuestionada por los medios sobre su supuesto embarazo; sin embargo, negó rotundamente que en su vientre lleve al primogénito del intérprete de “Vivo en el 6”.

“¿Me veo embarazada? ¿Me veo gorda? Tal vez subí unos kilitos, tal vez estuve comiendo un poco de más. En México y en muchos lados se dijo eso, pero creo que no es la primera vez, ya tengo como cuatro hijos”, dijo Cazzu.

¿Cazzu explotó contra los medios?

No conforme por preguntarle sobre su supuesto embarazo, los medios presentes hicieron que la cantante argentina explotara luego de preguntarle sobre si se sabía el “Sapito”, tema que hiciera famoso la ex de Christian Nodal.

“Esa no me la sé. Ustedes siempre me preguntan lo mismo. Deberían ser más creativos, nosotros escribimos canciones todo el tiempo y siempre tenemos algo diferente de qué hablar. Ustedes deberían de escribir preguntas antes de venir”, sentenció.

Cabe mencionar que hace unos meses uno de los reporteros le preguntó las mismas cosas y en aquel momento se mostró accesible y aseguró que admiraba a la cantante española; no obstante, señaló que sus carreras no tenían comparación porque Belinda tenía una trayectoria más extensa.

¿Tepito se parece a los barrios donde se crío Cazzu?

Julieta Emilia Cazzuchelli recién estrenó el tema “Tú y tú” al lado de los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, mismo que grabaron en el ‘Barrio Bravo de Tepito’, en la Ciudad de México. Por ello, la cantante argentina señaló que el famoso barrio de la CDMX “se parece mucho a los barrios donde me críe”.