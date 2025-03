Cazzu lanza polémico comentario en medio de críticas de infidelidad: “no confíes en mí”

Ha pasado casi una semana desde que Cazzu lanzó su más reciente sencillo y los comentarios al respecto no dejan de inundar las redes sociales. Y es que, en medio de la felicidad que trajo consigo “Con Otra”, una nueva polémica ha surgido para la argentina, quien fue acusada de robarle el marido a una mujer hace poco más de diez años, misma que responde al nombre de Nadir Jalil.

Fue a través de sus redes sociales que Nadir Jalil mencionó que Cazzu, en el 2014, le robó a su marido sin importarle que ella estaba embarazada de ocho meses, por lo que no entiende cómo le tira a alguien como Ángela Aguilar después de haber vivido la misma situación. Ante esto, la trapera argentina aprovechó su popularidad para responder indirectamente a este cuestionamiento.

Cazzu preocupa a sus seguidores: “no confíes en mi”

Durante una charla que tuvo con el periodista Enrique Santos, Cazzu habló de un sinfín de temas y uno de los que más hizo hincapié es en la forma en cómo la atacan en las redes sociales. En ese sentido, mencionó que ha aprendido a lidiar con esta situación, pues considera que un comentario malo no tiene por qué generar tanto cuando, por el contrario, existen cien que agradecen el rol que tiene.

Al ser cuestionada sobre si tiene novio después de la relación amorosa que tuvo con Christian Nodal, la trapera argentina aseguró que, por el momento, no se encuentra saliendo con alguien; sin embargo, aprovechó este espacio para mandarle un mensaje a quienes la han criticado últimamente: “Amo a muchas personas, claro, porque se ama con los sentimientos. No estoy en una relación, no sé si te lo diría, igual si fuese así, no confíes en mí”, sentenció.

¿Cuál fue el nuevo récord que obtuvo Cazzu?

“Con Otra”, canción que Cazzu estrenó el miércoles pasado, la hizo convertirse en la mujer latinoamericana con la mayor cantidad de reproducciones en la historia hablando, específicamente, de una solista, al sumar más de 4 millones de vistas en las primeras horas. Hoy en día, el éxito de la trapera argentina ya supera los 21 millones en su cuenta oficial de YouTube.