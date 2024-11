La venganza que prepara Christian Nodal para Cazzu tras exhibir a Ángela Aguilar

Tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar ya habían dado su versión de los hechos; sin embargo, todavía faltaba una, la de Cazzu, quien fue una de las víctimas colaterales del amor entre el sonorense y la hija de Pepe Aguilar.

¿Cazzu rompió el silencio?

Durante meses la intérprete de “Nada”, “Brinca” y “Mucha Data”, entre otras, permaneció en silencio y se alejó de las redes sociales y los reflectores para concentrarse en su hija, sanar su corazón y retomar su carrera musical.

Te puede interesar: ¿Del amor al control? Ángela Aguilar y Christian Nodal alertan a sus fans

¡Christian Nodal sale en defesa de Ángela Aguilar y declara que no fue infiel! [VIDEO] Además, Jaime Camil nos platicó todo sobre su nuevo proyecto, ‘Desde la raíz’. ¡No te puedes perder todo lo que nos dijo al respecto!

Sin embargo, la cosa se salió de control cuando Cazzu rompió el silencio y decidió contar su versión de los hechos, asegurando que ella no tenía conocimiento de la relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar.

La ‘Nena Trampa’ también declaró que, contrario a lo que dijo la ahora esposa de Nodal, ella sí sufrió muchísimo, por lo que les pidió no hablar de ella ni de sus sentimientos.

¿Nodal tuvo que salir en defensa de Ángela Aguilar? Sus palabras no dejaron bien parada a Ángela Aguilar, por ello, Nodal salió en su defensa y pidió respeto para su esposa, asegurando que él jamás le fue infiel a Julieta Emilia Cazzuchelli.





“Cazzu sabía que yo estaba con Ángela, incluso le pedí ‘Oye, por favor, puedes decir que yo nunca fui infiel porque la gente está hablando mier...’, ella me dijo ‘No, no, no, yo no estoy segura de esto’. Dije ‘Ok’ porque creí que iba a haber algo de cordialidad y ser amigos. Tengo los mensajes en donde se le informó que estaba con Ángela, tengo todo en orden y mi conciencia está tranquila. Las cosas se hablaron claras y a la cara... el amor se acabó”, declaró.

Te puede interesar: VIDEO: Christian Nodal enfurece y defiende a Ángela Aguilar de Cazzu

¿Cazzu podría perder la pensión que Nodal le pasa para Inti?

Después de que Nodal se casó con Ángela Aguilar, se dijo que la argentina había recibido una considerable suma de dinero y propiedades a su nombre para no hablar sobre la relación de Nodal con Ángela Aguilar, esto como parte de un acuerdo entre el sonorense y la argentina.

Incluso se dijo que Nodal le depositó 9 millones de dólares a Cazzu para Inti; sin embargo, esta información jamás fue confirmada. Con todo y eso, diversos medios de comunicación han comenzado a especular que Cazzu podría perder dichos beneficios económicos ahora que decidió romper el silencio e incumplir el acuerdo que tenían.