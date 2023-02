Jesús Ochoa no odia a quienes se le fueron a la yugular en la ANDA.

Jesús Ochoa no odia a los que se le fueron a la yugular en la ANDA.

Su gestión como secretario de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), implicó para Jesús Ochoa críticas de todo tipo y hasta enemistades, aunque el actor aseguró que no guarda ningún rencor contra la prensa o sus colegas que nunca estuvieron de acuerdo con su desempeño al frente del sindicato actoral.

¿Qué dijo Jesús Ochoa? Durante la conferencia de prensa de la obra “El marido perfecto”, Jesús Ochoa fue cuestionado sobre sus aparentes conflictos con la prensa tras su gestión en la ANDA y declaró que “nunca he andado mal con la prensa, nada más con el medio”.





¿Existe una reconciliación con la prensa?

Al preguntarle si habría una especie de reconciliación con la prensa después de lo sucedido, Ochoa se puso de pie y le pidió a los medios presentes, entre ellos Ventaneando, que se acercaran para abrazarlos.

¿Jesús Ochoa le corre a los problemas?

Luego de los señalamientos de la prensa, Chucho Ochoa aseguró que jamás le huye a los problemas pues no es de esos. “No mientas, no mientas. Jamás me eché a correr, jamás. Tranquilamente jamás me eché acorrer nunca, no soy de esos… No le corro a los problemas, le voy a correr a la prensa”, añadió el histrión.

Pero la cosa no terminó ahí y algunos medios mencionaron que el actor sí ha evadido los cuestionamientos, por ello, Ochoa respondió “ah bueno, quién no ha evadido, hasta los toreros maestro… Yo no tengo enemigos, las cuestiones no son personales, de ninguna manera son personales, son cuestiones institucionales porque yo estaba en eso y doy mis razones y ya”.

¿Fue una mala experiencia para Jesús Ochoa estar en la ANDA?

Al respecto, Chucho Ochoa aseveró que no y respondió entre risas “que hubiera cobrado más”, así mismo, añadió que no fue una “amarga experiencia, complicada sí pero no por eso dejo de sentirme orgulloso, sabíamos que era una situación complicada”.

¿Qué dijo sobre los señalamientos en su contra?

Al preguntarle su opinión sobre los comentarios que algunos de sus colegas hicieron, asegurando que era un ratero, Jesús Ochoa declaró que no sólo le dijeron eso, “me dijeron psicópata, que debería estar encerrado en un psiquiátrico, me llamaron asesino… ponle todos los adjetivos calificativos”. Por último, Jesús Ochoa dijo que se siente más tranquilo y que las cosas no se le resbalan y tiene memoria de todo lo que pasó.