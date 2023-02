La muerte del hijo de Elizabeth Dupeyrón cumplió 8 años impune.

La muerte del hijo de Elizabeth Dupeyron cumplió 8 años impune.

Este 15 de febrero se cumplen ocho años de la muerte de Ramsés Alí Márquez Dupeyrón, hijo de la actriz Elizabeth Duperyrón. El lamentable deceso ocurrió durante un retiro espiritual al que Ramsés acudió en una casa de Tepoztlán, Morelos, propiedad de Mariana Colosio cuya pareja se decía chamán, aunque luego resultó ser un Dj.

En la casa, Ramsés ingirió una bebida supuestamente ritual que le habría provocado terribles daños pues padecía diabetes. El joven falleció sin recibir atención médica y a la deriva , hecho del que hasta ahora nadie se hace responsable a pesar de la denuncia que la actriz (Elizabeth) presentó en la Fiscalía de Morelos.

Te puede interesar: A Enrique Guzmán todavía no le interesa contar su vida en una serie.

¿Qué dijo al respecto Elizabeth Dupeyrón? La actriz dijo “no a la impunidad” y señaló que éste problema ha crecido de forma considerable en los últimos años. Dupeyrón sentenció que mientras la “impunidad prevalezca, prevalecerá el mal”.

“Por lo que me sucedió me quebré. Estoy quebrada pero la vida sigue y sigue adelante”, aseveró la actriz.

También te puede interesar: Ángela Aguilar lanzó su propio perfume y tenemos todos los detalles.

¿Cómo se encuentra de salud Elizabeth Dupeyrón?

Después de revelar que se quebró tras la muerte de su hijo Ramsés Alí Márquez Dupeyrón, la actriz dijo que ahí la lleva, no como quisiera pero poco a poco va saliendo adelante, aunque los medicamentos le hacen mucho daño.

“Ahí voy, no como quisiera. Soy muy sensible, los medicamentos me hacen muy mal, pero con trabajo pero ahí voy”, añadió.

Te puede interesar: Fernanda López afirma que Alexis Ayala se alejó de ella y de su hija.

¿Le sigue doliendo la muerte de su hijo Ramsés?

“Estoy en mi casa viendo mi jardín, tengo unos años de receso y de recogimiento porque me dolió mucho y me sigue doliendo la ausencia de mi hijo. Hay que echarle ganas a la vida mientras la vida esté, es obligatorio, no es opcional”, recalcó.

¿La actriz no descarta volver a la televisión?

Por último, Elizabeth Dupeyrón no descarta poder volver algún día a la televisión y sentenció que igual “un día de éstos salgo en una novela y me encantaría volver a dar lo que tengo con todo mi amor”.