Cecilia Galliano habla por primera vez de las infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva

Varias semanas han pasado desde que la actriz rusa, Irina Baeva, destapó la cloaca y reveló que su ruptura con Gabriel Soto se debió a las infidelidades del actor. A raíz de sus declaraciones comenzaron a surgir nombre de famosas con las que Gabriel Soto le pudo haber puesto los cuernos a Irina, uno de ellos es el de Cecilia Galliano, quien rompió el silencio.

Después de que saliera a la luz el nombre de la argentina Cecilia Galliano, los medios del espectáculo se dieron a la tarea preguntarle a ala actriz sobre su supuesto romance con el actor mexicano.

Captamos a Irina Baeva y Giovanni Medina tomados de la mano en evento público [VIDEO] Irina Baeva y Giovanni Medina fueron captados juntos y tomados de la mano en un evento ecuestre. Así reaccionaron cuando los entrevistamos.

¿Qué dijo Cecilia Galliano? En una charla con distintos medios, Cecilia Galliano fue cuestionada sobre las presuntas infidelidades que Gabriel Soto cometió hacia su exprometida Irina Baeva y esto fue lo que dijo al respecto.

Te puede interesar: Gabriel Soto publica fuerte mensaje tras el romance de Irina Baeva con Giovanni Medina

Cecilia Galliano se mostró incómoda ante los cuestionamiento y negó que haya compartido cualquier mensaje dirigido a Gabriel Soto: “Les queda a muchos hombres, fui la voz de muchas mujeres. Que se ponga el saco quien quiera”.

¿Qué dijo sobre las declaraciones de Irina Baeva?

Al preguntarle su opinión sobre las declaraciones de Irina Baeva, Galliano aseguró no haberlas escuchado, por ello, no tenía nada que decir al respecto. Visiblemente molesta aseguró que no le interesaba hablar de lo que le estaban preguntando y que había otros temas importantes relacionados con su trabajo.

“No tengo nada qué opinar, no vi nada (de las declaraciones de Irina Baeva). Lo que menos me interesa es lo que me están preguntando”, declaró la actriz argentina.

Te puede interesar: Zuria Vega y Alberto Guerra hablan por primera vez sobre los rumores de su separación

¿Qué dijo Irina Baeva sobre su ruptura con Gabriel Soto?

Recordemos que hace unas semanas Irina Baeva estuvo como invitada en el programa Montse&Joe, donde abrió su corazón y reveló detalles de su ruptura con Gabriel Soto, asegurando que terminaron por una infidelidad de él, pero también señaló que sufrió violencia.

“Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, mencionó la actriz rusa.

“Creo que la verdad está de más (contar como me enteré), porque está todo contado, creo que el mundo del espectáculo, la gente, se enteró antes de que yo me enterara del tema, entonces, realmente no le veo sentido, porque de verdad ahí está toda la información”, agregó.