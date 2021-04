César Bono habla a corazón abierto sobre la separación de su esposa.

César Bono admite en EXCLUSIVA que la pandemia acabó con su matrimonio.

El encierro y la convivencia extrema debido a la pandemia, ha provocado la fractura de las relaciones de pareja e incluso ha acabado con varias de ellas. Este es el caso del actor César Bono, quien puso punto final a su relación de más de 2 décadas con su esposa Patricia Castro.

“Es algo que se vio afectado por la pandemia. No fue nada más la salud… también mi mujer perdió a su mamá. Hay muertes que te marcan y no saltas ese obstáculo. La muerte de mi suegra afectó tanto que enfermó la relación también”, expresó el actor de 70 años.

César Bono considera que las relaciones sentimentales llegan tarde o temprano a su fin

César Bono no consideró tomar ayuda psicológica junto a su pareja, pues se dio cuenta que tenía otros intereses en la vida.

Hay bastante respeto que fue definitivo. Hay cosas que se rompen, que si las parchas, pueden dar cosas muy peligrosas

“Hay que admitir que hay cosas que se mueren. Si los seres humanos mueren, va a morir una relación. ¿Qué decidió César Bono? Me fui a trabajar y me doy cuenta de una verdad más grande que una casa...”, expresó el artista, quien prefirió enfocarse en su vida laboral.

Y es que César Bono decidió enfocarse en sus proyectos profesionales y no en los sentimentales.

“Estuve casado dos veces en 70 años de edad que tengo. No vivo con ninguna de las dos señoras; vivo con mi trabajo. Diario me despierto y diario salgo a mi trabajo y mi trabajo ahí está; no están mis exesposas. Es mi trabajo. ¿Sabes quien no me agrade jamás? Mi trabajo”, concluyó.

