Chantal Andere se mantiene al margen de los escándalos de su hermano ‘El Pirru’

A pocos días de que José María ‘El Pirru’ regresara a Los Ángeles, California, después de hablar con Ana Bárbara sobre los supuestos maltratos que su pareja, Ángel Muñoz, ejercía en contra de sus hijos, Chantal Andere, media hermana de ‘El Pirru’, reacciona en torno a este penoso tema familiar.

¿Qué dijo Chantal Andere?

En entrevista exclusiva para Ventaneando , Chantal Andere declaró que “yo no hablo de mi familia, de mi núcleo familiar cercano, menos voy a hablar de lo que está sucediendo con el núcleo failiar cercano de mi hermano ‘Pirru’ porque se me hace irrespetuoso”.

“Yo no sé qué es a fondo lo que sucede, yo no sé en realidad qué es lo que ha pasado. Yo hablo con mi hermano, me escribió: ‘¿Me vas a invitar al estreno?’, obvio; José Emilio: ‘Tía, quiero ir al estreno’; Paula: ‘Tía...’, por supuesto”, agregó.

“Eso es lo que yo recibo, todos me escriben a mí para felicitarme a mí, para mandarme amor. El día que me hablen para preguntarme un consejo de ‘está pasando esto’, se los daré, jamás lo haría público, pero no ha pasado”, acotó. Así mismo, Chantal Andere reveló que “mi relación con ellos es impecable y lo que sucede entre ellos no lo sé”.

¿Cómo celebró Chantal Andere el cumpleaños de su mamá? A propósito de su familia, Chantal Andere compartió cómo celebró hace unos días los 86 años de vida de su madre, Jacqueline Andere, a pesar de una lamentable pérdida.

“Estaba feliz, estuvo con sus nietos; que los adora, le hicimos su pastel. Ella perdió un perrito, a su perrito de mucho tiempo, entonces le regalé una perrita que adoptamos, bebesilla y estaba feliz. La verdad es que la pasamos muy lindo. Tenía una comida con una amiga, el sábado estaba organizando invitar a sus amigos a comer, tiene ganas de vivir”, confesó la actriz.

¿Chantal Andere volverá a los escenarios?

Chantal Andere está lista para su regreso al teatro musical con la obra “La Tiendita de los Horrores”, que se estrenará en el Teatro Hidalgo el 18 de octubre, bajo la producción de Juan Torres.

“Amigos de Ventaneando no se pierdan ‘La Tiendita de los Horrores’, ¿Qué, se van a atrever a entrar? Los espero”, finalizó.