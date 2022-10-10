Charly López defiende a Anna Ferro de acusaciones de Ingrid Coronado.

Hace unos días Ingrid Coronado estuvo como invitada en Ventaneando para promocionar su libro y aprovechó para hablar sobre la muerte de Fernando del Solar.

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Sin embargo, el punto de la entrevista que dejó a todos sin palabras fue cuando reveló que Fernando del Solar dejó desprotegidos a sus hijos en el testamento.

Y es que Fernando del Solar dejó dos propiedades para sus hijos, uno en un fideicomiso que era el departamento donde vivía en Cuernavaca y que es propiedad de Ingrid Coronado y otro en la colonia Del Valle, donde su madre tiene el permiso de vivir, mientras que las cuentas bancarias habrían quedado para Anna Ferro, quien era su esposa.

La reacción de Charly López sobre el testamento de Fernando del Solar.

Después de la revelación del testamento de Fernando del Solar, Charly López, también exesposo de Ingrid Coronado, habló sobre el tema en un encuentro de medios.

Yo no puedo dar un punto de vista hasta no saber. Yo como papá no dejaría a Emiliano nunca, es el único que está en mi testamento… pero yo no sé qué haya pasado con Fernando. ¿Para qué doy una declaración de lo que desconozco? También desconozco qué haya hecho Ingrid

Fernando era un tipazo, yo en algún momento me disculpé públicamente con él porque me equivoqué. Fernando amaba a sus hijos, entonces no creo que los haya dejado desprotegidos. Los seres humanos somos medio descuidados y dejamos para mañana las cosas, puede ser, no puedo decir otra cosa

Charly López le mostró su apoyo a Anna Ferro, asegurando que ella estuvo con Fernando del Solar en los momentos más complicados que enfrentó y se mantuvo a su lado hasta el final.

Anna Ferro se portó increíble con Fernando desde que él terminó con la señora (Ingrid Coronado). Lo cuidó, estuvo con él. Fernando no se fue porque estuviera enfermo, se fue por otra cosa, creo que fue más de tristeza

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