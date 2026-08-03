Horóscopo de Nana Calistar hoy, lunes 3 de agosto para cada signo; algunos signos deben tener cuidado con los préstamos que hacen a los demás

Son muchos los usuarios quienes desean conocer las predicciones de sus horóscopos, con la finalidad de estar prevenidos ante sucesos inesperados en su jornada. Hoy, lunes 3 de agosto, no será la excepción, en especial cuando estamos buscando tener un buen inicio en la semana, por eso Nana Calistar sin falta sobre sus pronósticos.

Te detallaremos todo lo que comentó la astrologa para los 12 signos, pero ten mucho cuidado, ya que detalló que algunos deberán de tener cuidado a quienes prestan su dinero, ya que posiblemente no lo verán de vuelta.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 3 de agosto?

Suelta aquellas heridas de tu pasado y empieza a salir de tu zona de confort; esto te ayudará a lograr tus proyectos al aplicar un poco de disciplina. En tus relaciones expresa tus emociones y no le des importancia a los chismes de los demás. En lo financiero, llegarán importantes oportunidades en tus finanzas y en el trabajo, pero debes manejar tus gastos.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 3 de agosto?

¡Cuidado con esas amistades falsas! Debes evitar los conflictos y acércate a las personas que desean tu bienestar. Si estas soltero, va a aparecer un romance con una amistad, pero si tienes pareja, aparecerán oportunidades sentimentales. Se viene un periodo próspero, así que aprovéchalo para tener retos laborales o emprender. Cuida tu alimentación y deja a un lado los problemas ajenos.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 3 de agosto?

Las dificultades de tu pasado te ayudarán a reconocer tus fortalezas, pero hay que tener cuidado con los cambios repentinos en tu humor; puede ser contraproducente. Tendrás un crecimiento profesional con nuevos proyectos, además de tener estabilidad económica, pero no gastes por impulso. Va a llegar una ilusión sentimental. Disminuye el estrés teniendo un buen descanso.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 3 de agosto?

Verás la envidia de personas cercanas a ti; toma la situación con tranquilidad y no permitas que sus chismes afecten tu día. En tus siguientes romances actúa con calma para que no te lances a romances pasajeros, pero si tienes pareja, mejora tu comunicación. Vas a lograr el crecimiento laboral que deseabas, pero hay que manejar la situación con serenidad ante los demás. Atiende tu salud digestiva manejando tu estrés.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 3 de agosto?

Comienza a controlar tu temperamento, ya que podrías herir a los demás al no medir lo que dices. Si alguien del pasado regresa, ten cuidado para no abrir heridas de antes. Posiblemente conozcas a alguien en redes, pero si tienes pareja hay que mejorar la comunicación para evitar discusiones. Gestiona con discreción tus proyectos y las mejoras económicas que lleguen.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 3 de agosto?

Ya deja de sobrepensar y toma decisiones firmes que te ayuden a obtener felicidad; deja de cargar responsabilidades de otros que solamente te cansan. En el amor, empieza a hablar con honestidad para mejorar tu relación o empieza a abrir tu corazón a una relación; descarta las malas compañías. Nuevos ingresos y viajes se encargarán de mejorar tu energía.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 3 de agosto?

Empezarás a soltar a esas personas que no aportan nada en tu vida; deja de conformarte con personas que no son sinceras. Van a llegar oportunidades de emprendimiento o de un reconocimiento en el trabajo que mejorarán tus ingresos. Comienza a tener hábitos saludables en tu alimentación.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 3 de agosto?

Vas a recibir dinero inesperado y oportunidades laborales, pero será necesario que tengas una buena administración para ver mejoras en tu vida. Ya no resuelvas problemas que no son tuyos, depura amistades para que encuentres la paz y aclara los malentendidos que tengas pendientes con tu pareja. Aparecerá la oportunidad de cerrar heridas de tu pasado.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 3 de agosto?

Después de una larga espera, tu talento va a ser reconocido en tu trabajo, por lo que tendrás un ingreso extra. En el amor hay que fortalecer la comunicación con tu pareja, pero si estás soltero te llegarán nuevas personas; evita abrir heridas del pasado. Cuida tu alimentación y reduce la ansiedad que tienes acumulada.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 3 de agosto?

Deja los celos de lado, en especial si tienes pareja; fortalece la confianza que hay entre ustedes. Para los solteros, aléjate de los indecisos. Se va a cerrar un ciclo profesional, pero necesitarás de disciplina para poder hacer una buena inversión. Descansa lo que sea necesario para aliviar los dolores musculares que tienes. No te guardes las cosas, expresa los límites.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 3 de agosto?

Limpia el círculo social que tienes y deja a aquellos que te suman; deja de lado los chismes y sé prudente al hablar. Controla los gastos impulsivos que haces, pero en el trabajo se van a abrir oportunidades para lograr el ascenso que tanto esperabas. A tu vida llegará un viaje revelador que te acercará a personas que te sumarán en tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 3 de agosto?

Aléjate de las personas conflictivas en tu vida, y no le entregues tu confianza a cualquiera; eso te ahorrará varios dolores de cabeza. No vayas a caer ante la tentación de regresar con tu ex, ni busques a alguien más fuera de tu relación. Si eres soltero, vas a disfrutar de un coqueteo. Tendrás la mejora económica que tanto esperabas, pero para mejorar la situación debe actuar con paciencia. Sana las diferencias familiares.