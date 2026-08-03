¿Qué es el bisque? El platillo con el que Daniela y Michelle buscan emocionar al Chef Poncho en MasterChef 24/7

En pleno domingo de eliminación de MasterChef 24/7, las emociones se dispararon con un reto por parejas donde, durante la tercera etapa, tocó preparar un platillo digno de una celebración para el Chef Poncho Cadena. Sabiendo de primera mano la devoción que el juez siente por los sabores marinos, Michelle y Daniela tomaron una decisión de alto riesgo al medirse frente a frente preparando la misma preparación: un sofisticado bisque. Solo una de ellas logrará convencer al paladar del chef y subir al ansiado balcón.

Ambas concursantes apostaron por ingredientes de gran lujo. Por ejemplo, Michelle se decantó por la delicadeza de los langostinos, mientras que Daniela buscó impactar con la potencia y elegancia de la langosta.

¿Qué es un bisque? El platillo de MasterChef 24/7 este domingo 2 de agosto

Pero, ¿en qué consiste exactamente esta elaboración que puso a temblar las estaciones de trabajo? De acuerdo con el Pequeño Larousse Gastronomique, el bisque es fundamentalmente un coulis o crema concentrada de crustáceos, fuertemente condimentada y aromatizada con vino blanco y coñac, la cual se liga e incorpora con crema de leche para servirse habitualmente como entrada.

La magia de esta preparación reside en aprovechar todo el producto: la carne del crustáceo se reserva cortada en salpicón para coronar el plato, mientras que el caparazón y las cabezas se trituran y saltean para extraer hasta la última gota de sabor que formará la base del puré inicial.

Puede prepararse con distintos tipos de mariscos, aunque una de las versiones más populares es la elaborada con camarones o langostinos, explica Bon Viveur. Una de sus principales ventajas es que puede cocinarse con anticipación y recalentarse a fuego lento antes de servir, sin perder su sabor ni su consistencia.