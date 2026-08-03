Los 3 mejores rituales para cerrar un ciclo en agosto

El mes de julio ya está llegando a su fin y es por este motivo, que muchas personas comenzarán a realizar un balance de lo que ha sido la primera mitad del año, como así también es el momento para realizar algunos rituales, cerrar ciclos y atraer la prosperidad y la buena suerte a nuestras vidas. Es por eso que el Feng Shui, una práctica milenaria de origen taoísta compartió cuáles son los tres mejores rituales que deberías llevar a cabo para cerrar un ciclo antes de que empiece agosto.

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Hay muchas personas que están aguardando el inicio de un nuevo mes para poder realizar algunos cambios importantes en sus vidas, basándose principalmente en la astrología, como así también en el Feng Shui. Y es que por eso, llevarán adelante una serie de rituales que serán fundamentales para poder atraer nuevas cosas para sus vidas, y una de ellas es poder darle un fin a algunos ciclos.

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, el mes de agosto es un momento ideal para preguntarnos qué queremos seguir sosteniendo y qué es lo que ya cumplió un ciclo. Además, se habla de importantes cambios profundos, y para esto, los especialistas en Feng Shui, compartieron cuáles son los tres rituales que debes realizar antes de que empiece agosto y que serán una herramienta para “volver a nuestra brújula interna”.

3 rituales para cerrar el ciclo antes de que empiece agosto